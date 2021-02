NYT: UEA Menyewa Peretas NSA untuk Memata-matai Qatar

UAE and Qatar flags.jpg

IslamTimes - Uni Emirat Arab (UEA) mendirikan jaringan mata-mata elektronik yang mencakup "mantan anggota Badan Keamanan Nasional AS, dengan tujuan memata-matai Qatar", The New York Times melaporkan pada hari Minggu (8/2).

Harian AS itu mengatakan tujuan peretasan jaringan tersebut adalah untuk membuktikan tuduhan pendanaan terorisme Qatar dan pendanaan Qatar kepada kelompok Ikhwanul Muslimin.Menurut surat kabar tersebut, pemerintah Abu Dhabi menawarkan gaji tinggi kepada anggota jaringan mata-mata, seringkali dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat gaji mereka sebelumnya."Kami disesatkan oleh tawaran finansial ganda dengan kedok bekerja untuk pemerintah sekutu Washington," kata mantan anggota jaringan itu kepada The New York Times.UEA belum mengomentari laporan tersebut.Pada 5 Januari, Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan Qatar untuk memulihkan keretakan yang sudah berlangsung lama, yang dimulai pada 2017 setelah koalisi pimpinan Saudi menuduh Doha mendukung kelompok-kelompok teroris, sebuah tuduhan yang dibantah keras oleh Qatar. .Di antara klaim lain peretasan kepentingan Qatar, pada Desember 2020, terungkap bahwa spyware yang dibuat oleh perusahaan Zionis Israel dilaporkan digunakan oleh Arab Saudi dan UEA untuk meretas telepon dan perangkat puluhan jurnalis yang bekerja untuk outlet berita Qatar Al Jazira. .Serangan peretasan terhadap jurnalis Al Jazira terungkap ketika jurnalis investigasi terkenalnya, Tamer Almisshal, meminta bantuan Citizen Lab setelah dia curiga bahwa ponselnya telah diretas.[IT/r]