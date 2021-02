Biden Harus Belajar Dari 42 Tahun Tekanan Sia-sia AS Terhadap Iran

IslamTimes- Salehi, yang juga menjabat sebagai wakil presiden, kemudian mengkritik pernyataan Biden tentang kebutuhan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, yang dijawab oleh Pemimpin Revolusi Islam, dengan mencatat, “Amerika Serikat harus tahu bahwa langkah Iran menuju energi nuklir damai tidak terbendung dan hak ini tidak bisa diabaikan. ”

Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengatakan Presiden AS Joe Biden harus belajar dari kegagalan tekanan dan ancaman yang digunakan pemerintah negara itu sebelumnya terhadap bangsa Iran dengan harapan sia-sia untuk membuatnya bertekuk lutut."Joe Biden harus belajar pelajaran setelah memperhatikan bahwa 42 tahun tekanan dan ancaman oleh mantan pemerintah AS terhadap Iran telah gagal dan belum mampu memaksa bangsa Iran untuk tunduk," kata Ali Akbar Salehi setelah tur pameran permanen pencapaian industri nuklir Iran pada hari Senin."Tidak ada alasan AS untuk tidak menyadari bahwa setelah bertahun-tahun tidak dapat memaksa Iran untuk tunduk melalui tekanan, ancaman dan sanksi," tambah kepala nuklir Iran.Salehi, yang juga menjabat sebagai wakil presiden, kemudian mengkritik pernyataan Biden tentang kebutuhan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium, yang dijawab oleh Pemimpin Revolusi Islam, dengan mencatat, “Amerika Serikat harus tahu bahwa langkah Iran menuju energi nuklir damai tidak terbendung dan hak ini tidak bisa diabaikan. ”"Kami sampaikan kepada AS bahwa alih-alih konfrontasi, itu juga harus menguji interaksi, yang tentunya harus didasarkan pada keseimbangan," ujarnya.Ayatollah Khamenei mengatakan pada hari Minggu bahwa Iran akan menelusuri kembali tindakan penanggulangan nuklirnya setelah Amerika Serikat mencabut sanksi dengan cara yang dapat diverifikasi oleh Teheran.(IT/TGM)