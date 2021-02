Dua Konvoi dengan 59 Kendaraan Menyelinap ke Suriah dari Irak Membawa Peralatan untuk Pasukan AS

US military convoys into Syria from Iraq carrying equipment for US forces.jpg

IslamTimes - Dua konvoi berjumlah total 59 kendaraan telah masuk ke Suriah dari dua arah terpisah, Kantor Berita Arab Suriah telah melaporkan, mengutip sumber-sumber lokal di lapangan.

Pemerintahan Biden berjanji akan membalikkan banyak kebijakan luar negeri Trump, membekukan penarikan pasukan di Irak dan Afghanistan, sementara mengisyaratkan kesediaan AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran jika Tehran kembali pada komitmennya.Di Suriah, bagaimanapun, presiden baru tampaknya melanjutkan jalan yang ditetapkan oleh pendahulunya.Salah satu konvoi dilaporkan terdiri dari 45 kendaraan, termasuk lemari es, tanki dan truk yang membawa kendaraan militer, dan dikatakan telah memasuki negara itu melalui perbatasan Semalka antara Kurdistan Irak dan wilayah Suriah utara yang dikuasai Kurdi yang didukung AS.Damaskus menganggap penyeberangan Semalka ilegal karena di luar kendali pemerintah.Konvoi tersebut sedang dalam perjalanan ke Qamishli, kota strategis yang berada di perbatasan Suriah-Turki.Sumber di kota terdekat Rmelan memberikan informasi kepada SANA.Konvoi kedua dilaporkan terdiri dari 14 kendaraan, dan dikatakan membawa bahan logistik dan peralatan militer.Konon konvoi itu telah memasuki Suriah melalui titik perlintasan perbatasan al-Walid, yang juga dianggap ilegal.Informasi tentang konvoi kedua dikatakan telah diberikan oleh sumber di desa al-Swediya.Konvoi militer itu diperkirakan menjadi yang kedua dan ketiga yang memasuki Suriah sejak Presiden Joe Biden menjabat pada 20 Januari.Bulan lalu, media lokal melaporkan bahwa 40 truk dan kendaraan militer memasuki timur laut Suriah dari Irak, membawa senjata dan peralatan logistik ke pangkalan ilegal AS di provinsi Hasakah dan Deir ez-Zor.Selain itu, 200 tentara AS dikatakan telah dipindahkan ke Hasakah dengan menggunakan helikopter.Pasukan AS pertama kali memasuki Suriah pada tahun 2017 selama perang bersama melawan 'kekhalifahan' Daesh (ISIS/IS/ISIL), tetapi tetap berada di negara itu setelah ancaman teroris mereda, membenarkan kehadiran mereka melalui dukungan untuk sekutu dalam 'operasi dan pelatihan kontraterorisme' dan mendirikan zona penyangga di utara negara itu untuk mencegah eskalasi Turki-Kurdi.Pada Oktober 2019, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari negara itu, tetapi kemudian berbalik arah, dengan mengatakan bahwa pasukan malah akan dikerahkan untuk "menjaga" minyak Suriah.Komentar Trump tentang "simpanan minyak" membuatnya marah beberapa media AS, termasuk tuduhan bahwa AS melanggar aturan yang melarang penjarahan - kejahatan perang.Namun, Presiden Suriah Bashar Assad mencirikan Trump sebagai presiden Amerika "terbaik" yang pernah dia tangani, karena dia setidaknya "jujur" tentang niat AS di Suriah.Sebagai wakil presiden Obama, Joe Biden membantu meluncurkan Operasi Timber Sycamore, sebuah program senjata dan pelatihan rahasia CIA yang dimulai pada tahun 2012 yang membuat AS dan sekutunya mengirimkan ribuan ton persenjataan dan miliaran dolar bantuan untuk 'pemberontak Suriah moderat' yang AS investigasi media yang kemudian terungkap telah bersekutu dengan Daesh dan al-Qaeda.[IT/r]