Boeing KC-46 aerial refueling tankers.jpg

IslamTimes - Sebagai bagian dari aliansi antara pemerintah AS dan entitas Zionis, kabinet keamanan Zionis "Israel" telah menyetujui kesepakatan senjata besar senilai miliaran dolar dengan Amerika Serikat untuk menerima jet tempur baru, pesawat pengisi bahan bakar, dan helikopter angkat berat.

Tidak ada perubahan di AS tanpa syarat untuk mendukung entitas apartheid "Israel".Kesepakatan senilai $ 9 miliar itu akan mencakup pesawat tempur F-35 dan F-16, helikopter pengangkut pasukan baru, ribuan bom dan amunisi, dan empat kapal tanker pengisian bahan bakar udara Boeing KC-46.Namun, detail akhir dari kesepakatan itu belum dipublikasikan.Persetujuan kesepakatan pada hari Minggu ((7/2) mengakhiri perselisihan antara kementerian urusan militer Zionis "Israel" dan kementerian keuangannya mengenai metode pembayaran dari kesepakatan tersebut, karena penentangan terakhir karena masalah anggaran dibatalkan.Itu terjadi setelah Washington menetapkan tenggat waktu bagi entitas Zionis "Israel" untuk menyetujui kesepakatan itu dalam dua minggu atau kehilangan prioritasnya di jalur perakitan AS, yang dapat menyebabkan penundaan dua tahun dalam implementasi kesepakatan itu.Kembali pada bulan Maret, AS menyetujui kemungkinan penjualan hingga delapan pesawat KC-46 dan peralatan terkait ke Tel Aviv dengan perkiraan biaya $ 2,4 miliar.Pada bulan Oktober, pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump menyetujui penjualan pesawat siluman F-22 Raptor ke Zionis "Israel" sehingga entitas dapat mempertahankan dugaan "keunggulan militer" di Timur Tengah setelah Washington setuju untuk menjual pesawat tempur F-35 ke Zionis Israel.Uni Emirat Arab. Pemerintah AS yang baru menangguhkan penjualan jet F-35 ke UEA hanya beberapa hari setelah pelantikan Presiden Joe Biden.Berdasarkan kesepakatan itu, Abu Dhabi seharusnya menerima 50 pesawat siluman F-35 dan 18 drone canggih Reaper.[IT/r]