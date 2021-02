Iran Tidak Akan Mengambil Langkah Pertama Dalam Komitmen JCPOA

IslamTimes- Dia mengatakan bahwa peringatan Revolusi Islam membangun demokrasi di Iran, menambahkan bahwa negara tersebut telah berusaha untuk memastikan perdamaian dan stabilitas selama 42 tahun terakhir.

Presiden Iran mengatakan bahwa penarikan sepihak AS dari JCPOA dan kurangnya komitmen UE membuat Iran mengurangi kewajibannya berdasarkan perjanjian Nuklir.Hassan Rouhani membuat pernyataan tersebut dalam sebuah upacara pada hari Selasa di mana duta besar negara asing mengucapkan selamat kepada presiden pada peringatan Revolusi Islam Iran.Dia mengatakan bahwa peringatan Revolusi Islam membangun demokrasi di Iran, menambahkan bahwa negara tersebut telah berusaha untuk memastikan perdamaian dan stabilitas selama 42 tahun terakhir.Presiden mencatat bahwa dua perang telah diberlakukan di Iran selama beberapa tahun terakhir, satu oleh Saddam dan satu oleh Trump, dan negara itu melawan kedua agresi tersebut dan akhirnya menjadi pemenang.Dia menggarisbawahi bahwa Republik Islam mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya keuangannya dalam setahun terakhir untuk menyediakan negara dengan peralatan medis, bahan makanan, dan vaksin yang disebabkan oleh sanksi ilegal AS.Menurut Rouhani, pemerintahan baru AS belum mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu bangsa dan pemerintah Iran dalam perang melawan pandemi, menambahkan bahwa vaksin COVID-19 domestik akan tersedia dalam beberapa bulan mendatang.Dia menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA selama satu tahun setelah penarikan sepihak AS dari Kesepakatan Nuklir pada 2018 dan kurangnya komitmen UE berdasarkan kesepakatan itu membuat Iran mengurangi kewajibannya.Presiden menyuarakan kesiapan Iran untuk mematuhi kewajibannya jika penandatangan JCPOA lainnya memenuhi komitmen mereka, menambahkan bahwa negara yang menarik diri dari kesepakatan tersebut harus mengambil langkah pertama untuk kembali ke komitmen JCPOA.Ia menggarisbawahi bahwa Timur Tengah merupakan wilayah berpengaruh di dunia dan Republik Islam Iran selalu siap membantu negara-negara tetangganya dalam memerangi terorisme.Rouhani juga mendesak pengadilan internasional untuk tidak tinggal diam atas Kemartiran Letnan Jenderal Soleimani dan komandan Irak Abu Mahdi al-Muhandes yang dibunuh oleh pasukan AS di bandara Baghdad pada 7 Januari 2020.(IT/TGM)