Revolusi Islam Memberikan Kekalahan Maksimum Untuk AS

Komandan tertinggi militer Iran mengatakan ambisi regional Amerika Serikat dan Israel telah menderita kekalahan maksimal dalam menghadapi Revolusi Islam negara itu dan rakyatnya yang tegas.“AS, rezim Zionis [Israel], dan tujuan serta strategi [negara-negara regional] reaksioner yang jahat dan hina untuk wilayah ini telah menderita kekalahan maksimum dalam menghadapi Revolusi Islam Iran dan ini dipilih dan menentukan. bangsa, ”Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Baqeri mengatakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan Selasa.Oleh karena itu, AS dan Israel telah mengalami "lebih banyak luka dan lebih berbeda" dalam menghadapi Revolusi Iran dan bangsanya, menambahkan pernyataan yang dirilis pada malam peringatan 42 tahun Revolusi Islam Iran.Revolusi 1979 menggulingkan bekas rezim Pahlavi yang didukung AS di Iran. Kemenangan Revolusi ini berkat kepemimpinan intuitif dan mencerahkan dari pendiri Republik Islam Ayatollah Khomeini dan mobilisasi kerakyatan yang digalang oleh kepemimpinan.Jenderal Baqeri mengingatkan bagaimana Revolusi memicu jalannya kesalahpahaman regional AS dan Israel.(IT/TGM)