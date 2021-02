Para Juru Kampanye: Inggris 'Menempatkan Keuntungan di depan Kehidupan Yaman' dengan Penjualan Senjata ke Riyadh

Yemeni people inspecting the rubble of a building hit by a Saudi airstrike south of the Yemeni capital Sana’a.jpg

IslamTimes - Sebuah organisasi kampanye yang berbasis di Inggris telah mengecam pemerintah Inggris atas penjualan senjata yang besar ke Arab Saudi di tengah agresi kerajaan terhadap Yaman yang dilanda perang, dengan mengatakan London "mengutamakan keuntungan di depan nyawa rakyat Yaman."

Campaign Against Arms Trade, sebuah organisasi advokasi yang bekerja menuju penghapusan perdagangan senjata internasional, membuat pernyataan pada hari Selasa (9/2) setelah laporan mengungkapkan bahwa pejabat Inggris telah mengizinkan hampir dua miliar dolar penjualan senjata ke Arab Saudi sejak Inggris melanjutkan ekspor senjata tidak dibatasi ke kerajaan Juli lalu.Laporan mengatakan £ 1,36 miliar dari total £ 1,39 miliar ekspor senjata yang diizinkan oleh otoritas Inggris adalah bom dan rudal. Organisasi yang berbasis di Inggris itu mengatakan jumlah ekspor menunjukkan seberapa jauh penjualan senjata bergantung pada perang enam tahun yang sedang berlangsung di Yaman, di mana ribuan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, telah terbunuh.Para juru kampanye juga mengatakan angka-angka itu menyoroti perbedaan antara Inggris dan AS, yang di bawah Presiden Joe Biden yang baru terpilih menghentikan penjualan senjata serupa ke Riyadh pekan lalu.[IT/r]