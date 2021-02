Jenderal Intelijen Israel: Iran Bisa Membuat Bom Nuklir dalam Dua Tahun

Mohsen Fakhrizadeh, Iranian nuclear icon

IslamTimes - Intelijen Israel percaya bahwa Iran terus mendanai program nuklir meskipun ada pukulan ekonomi yang menyakitkan yang diterimanya baru-baru ini, menurut seorang perwira yang memimpin intelijen IDF, Mayor Jenderal Tamir Heiman, berbicara pada konferensi pers, yang dikutip oleh The Jerusalem Post.

Terlepas dari kondisi yang tidak pasti dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, atau dikenal sebagai perjanjian nuklir Iran, setelah pemerintahan Trump secara sepihak meninggalkannya pada Mei 2018, Iran telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berusaha untuk memperoleh senjata nuklir.Menurut Heiman, Iran memiliki sarana untuk membuat bom nuklir dalam dua tahun, jika dia memutuskan untuk melakukannya.Tel Aviv menyarankan agar Iran menunggu kembalinya AS ke perjanjian nuklir, karena itu akan meringankan rezim sanksi yang berat."Dalam situasi saat ini, Iran menganggap kesepakatan nuklir sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis, dan karenanya mencoba untuk kembali ke kesepakatan yang ditandatangani pada 2015," kata Heiman.Pemerintahan baru AS telah berulang kali mengisyaratkan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali JCPOA, tetapi Iran bersikeras bahwa AS harus mengambil langkah pertama menuju negosiasi dan mencabut sanksi, karena Washington adalah orang pertama yang meninggalkan perjanjian tersebut.Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengklaim bahwa AS akan kembali ke perjanjian jika Iran mematuhi persyaratannya.Presiden AS, Joe Biden, juga mencatat bahwa AS tidak akan menghapus pembatasan perdagangan sampai Iran menghentikan pengayaan uranium.Tehran telah memperingatkan bahwa hanya ada sedikit waktu tersisa bagi Washington untuk kembali ke JCPOA, karena undang-undang, yang disahkan di Iran setelah pembunuhan fisikawan nuklir Mohsen Fakhrizadeh, yang mencakup peningkatan pengayaan uranium dan penangguhan inspeksi PBB terhadap pembangkit nuklirnya, jika sanksi tidak dihapus.Pada awal tahun ini, organisasi energi atom Iran mengumumkan bahwa negara tersebut telah kembali melakukan praktik pengayaan uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow.[IT/r]