Iran Merayakan Peringatan Revolusi Islam ke-42, Menampilkan Sistem Rudal yang Digunakan dalam Menjatuhkan Drone AS

IslamTimes - Rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat memperingati 42 tahun HUT kemenangan Revolusi Islam 1979 pada hari Rabu (10/2).

Unjuk rasa pada hari libur nasional "Bahman 22" dimulai pukul 10 pagi waktu setempat di seluruh Iran pada hari Rabu.Demonstrasi tahun ini diadakan secara simbolis dengan pengendara yang menghadiri parade, mengingat pembatasan kesehatan akibat virus corona.Orang-orang dari berbagai lapisan menghadiri demonstrasi dengan sepeda motor dan mobil, mengibarkan bendera Iran dan spanduk untuk mendukung Republik Islam untuk menandai ulang tahun revolusi.Di ibu kota Tehran, pengendara mengambil rute berbeda untuk mencapai Lapangan Azadi [Liberty], di mana Presiden Hassan Rouhani menyampaikan pidato melalui konferensi video.Bangsa Iran menggulingkan rezim Pahlavi yang didukung AS 41 tahun lalu, pada 11 Februari 1979, mengakhiri 2.500 tahun pemerintahan monarki di negara itu.Saat unjuk rasa diadakan di Teheran pada hari Rabu dengan pengendara yang menghadiri parade untuk merayakan ulang tahun kemenangan Revolusi, penyelenggara memamerkan sistem rudal Khordad-3.Rudal yang ditembakkan oleh sistem pertahanan udara lokal telah menjatuhkan drone MQ-4C Triton Angkatan Laut AS di atas Teluk pada Juni 2019.Korps Pengawal Revolusi Islam [IRGC] Aerospace Forces menembakkan satu rudal permukaan-ke-udara ke pesawat AS yang mengganggu setelah melakukan manuver siluman di wilayah udara Iran.Khordad-3rd menggunakan radar array dan dapat meluncurkan 8 rudal dengan melacak 4 target secara bersamaan.Versi baru dari sistem pertahanan udara dipasangkan dengan rudal Sayyad-2, yang dapat mencapai target dalam jarak 75 kilometer dan pada ketinggian hingga 30 km.[IT/r]