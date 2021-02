Blinken AS Membahas Perang Yaman dengan Menlu Saudi

US Secretary of State Antony Blinken and Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berdiskusi dengan mitra diplomatik Saudi untuk mengakhiri perang di Yaman dan memperkuat pertahanan Kerajaan.

Dalam kontak telepon pada hari Rabu (10/2), Blinken dan Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, kedua menteri itu juga membahas perlunya menemukan solusi politik untuk perang di Yaman, kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.Kedua pejabat itu "membahas upaya bersama untuk meningkatkan pertahanan Saudi terhadap serangan terhadap Kerajaan," bunyi pernyataan itu.Presiden AS Joe Biden pekan lalu menunjuk diplomat veteran AS Tim Lenderking sebagai utusan khusus AS untuk Yaman.Pemerintahan baru di Washington juga telah mengumumkan diakhirinya dukungannya untuk operasi militer yang dipimpin Saudi di Yaman.Yaman telah sejak 25 Maret 2015 di bawah agresi oleh koalisi pimpinan Saudi dalam upaya untuk memulihkan kekuasaan kepada buronan presiden Abd Rabbu Mansour Hadi, yang merupakan sekutu Riyadh.Puluhan ribu orang Yaman telah terbunuh atau terluka oleh serangan udara koalisi yang didukung AS.Negara Arab itu juga berada di bawah blokade yang keras oleh koalisi yang mencakup Kerajaan, UEA, Yordania, Bahrain, Kuwait, Mesir, Maroko, dan Sudan.[IT/r]