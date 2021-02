Menlu Qatar Mengatakan Doha Bekerja untuk Mengembalikan Kesepakatan Nuklir Iran

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani -Qatar's Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan Doha sedang berupaya untuk meredakan ketegangan di kawasan dengan mengadvokasi kembalinya perjanjian nuklir Iran 2015.

"Negara Qatar sedang mengerjakan de-eskalasi melalui proses politik dan diplomatik untuk kembali ke perjanjian nuklir," kata Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani pada hari Rabu (10/2), menurut kantor berita negara QNA.Pernyataan itu muncul dalam catatan pengarahan tentang dua panggilan terpisah awal pekan ini antara Thani dan Perwakilan Khusus AS untuk Iran Robert Malley dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.Thani mengatakan komunikasi Qatar sedang berlangsung dengan Iran dan Amerika Serikat, "mengingat hubungan strategis yang dimiliki Qatar dengan keduanya."Berbicara pada konferensi pers dengan Thani di Doha, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Turki dan Qatar dapat berkontribusi untuk meredakan ketegangan atas pakta nuklir.“Ketegangan yang kami alami selama pemerintahan AS sebelumnya menarik diri dari kesepakatan nuklir, dan embargo, berdampak pada seluruh kawasan. Mengenai masalah ini, terutama seperti Turki dan Qatar, kami dapat memberikan kontribusi, dan kami membahasnya,” kata Cavusoglu.Ankara, yang diberi sanksi oleh sekutu NATO-nya Washington pada bulan Desember karena membeli pertahanan rudal Rusia, sebelumnya telah meminta Amerika Serikat untuk kembali ke pakta tersebut.Sebuah terobosan dicapai bulan lalu untuk menyelesaikan perselisihan tiga tahun antara negara-negara Teluk Arab dan Qatar.[IT/r]