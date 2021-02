Konvoi Logistik Militer AS Menjadi Target Bom Di Baghdad

IslamTimes- Laporan itu muncul saat sumber Irak melaporkan bahwa konvoi militer AS telah menjadi sasaran di provinsi Baghdad, yang diambil alih oleh kelompok perlawanan Qassem al-Jabarin.

Sumber Irak melaporkan bahwa konvoi yang membawa peralatan logistik untuk militer AS menjadi sasaran di provinsi Baghdad.Sumber Irak melaporkan pada hari Kamis bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di provinsi Baghdad, Saberin News melaporkan.Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Laporan itu muncul saat sumber Irak melaporkan bahwa konvoi militer AS telah menjadi sasaran di provinsi Baghdad, yang diambil alih oleh kelompok perlawanan Qassem al-Jabarin.Dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak telah menjadi sasaran bom pinggir jalan beberapa kali dalam seminggu, terkadang setiap hari.Kafilah ini memasuki Irak terutama dari perbatasan Suriah di Irak barat atau perbatasan Kuwait di bagian selatan negara itu.Kelompok Irak sebelumnya mengatakan bahwa batas waktu pemerintah Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi untuk menarik pasukan AS telah berakhir.Banyak kelompok Irak menganggap pasukan AS yang ada di negara itu sebagai penjajah dan menekankan penarikan segera pasukan ini dari wilayah mereka.(IT/TGM)