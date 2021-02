Zarif Memperingatkan Akan Lebih Banyak Mengurangi Komitmen JCPOA

IslamTimes- Dalam referensi yang jelas ke tenggat waktu Parlemen Iran bagi Washington untuk mencabut sanksi, menteri luar negeri lebih lanjut memperingatkan pemerintahan baru AS bahwa "jendela peluang" sedang "menutup dengan cepat" untuk menebus kesalahan masa lalu yang dibuat oleh pemerintahan Trump sebelumnya. dalam menangani bangsa Iran.

Memperingatkan pengurangan lebih banyak komitmen JCPOA, Zarif berbicara tentang pengembangan program nuklir dan pengurangan kerja sama dengan inspektur IAEA jika AS dan E3 tidak mematuhi komitmen JCPOA mereka.Dalam sebuah pesan pada peringatan 42 tahun Revolusi Islam Iran 1979, diplomat tertinggi Iran mengatakan bahwa ketergantungan kemerdekaan pada sumber daya internal adalah pencapaian yang paling nyata dari Iran setelah revolusi.Zarif mengatakan bahwa bangsa Iran telah menempuh perjalanan jauh lebih dari 100 tahun sebelum revolusi untuk mencapai hak menentukan nasib sendiri, mengatakan bahwa mengembangkan industri ilmiah-teknis asli adalah pencapaian utama yang telah dibuat Iran sejak revolusi meskipun berada di bawah tekanan berat sanksi.Dalam referensi yang jelas ke tenggat waktu Parlemen Iran bagi Washington untuk mencabut sanksi, menteri luar negeri lebih lanjut memperingatkan pemerintahan baru AS bahwa "jendela peluang" sedang "menutup dengan cepat" untuk menebus kesalahan masa lalu yang dibuat oleh pemerintahan Trump sebelumnya. dalam menangani bangsa Iran.Dia mengatakan bahwa Teheran harus mengambil langkah lebih lanjut untuk mengurangi komitmen JCPOA jika AS terus tidak mematuhi perjanjian nuklir dan penandatangan Eropa pada 20 Februari.Zarif mengatakan undang-undang Parlemen sesuai dengan kesepakatan nuklir dan Teheran akan mengurangi kerja sama dengan inspektur IAEA dan mengembangkan lebih lanjut program nuklirnya pada Februari.Di akhir pesannya, Zarif mengatakan bahwa Iran, seperti yang telah berulang kali dikatakan di masa lalu, siap untuk bekerja sama dengan tetangganya sejalan dengan tujuan bersama yang sama dengan tetangga.Dia mengatakan bahwa pada kesempatan peringatan revolusi, Teheran sekali lagi menyerukan untuk mengakhiri permusuhan terhadap bangsa Iran.Setelah keluarnya AS secara tidak sah dari JCPOA pada Mei 2018, tiga penandatangan kesepakatan Eropa tetap acuh tak acuh untuk mengganti kerugian Iran.Di tengah kurangnya tindakan Eropa, Iran mengambil 5 langkah untuk mengurangi komitmennya pada kesepakatan sambil bersumpah bahwa itu akan membalikkan arah segera setelah pihak lain memenuhi komitmen mereka di bawah kesepakatan tersebut.Parlemen Iran mengesahkan RUU, yang dijuluki Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi pada awal Desember lalu, menetapkan batas waktu 21 Februari bagi Biden untuk mencabut sanksi AS. Jika tidak, Iran akan berhenti menerapkan protokol tambahan.Iran sejauh ini telah melanjutkan pengayaan uranium 20% di pabrik Fordow sesuai dengan undang-undang Parlemen dan telah memperingatkan bahwa dalam kasus Washington tidak menghapus semua sanksi tidak sah anti-Iran, itu juga akan menghentikan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan, yang memberikan Inspektur IAEA melakukan kunjungan mendadak ke fasilitas Iran.(IT/TGM)