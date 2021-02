Raeisi: AS Tak Memperhatikan Kepentingan Negara Regional, Dan Tak Dapat Dipercaya

IslamTimes- "Sejarah telah menunjukkan bahwa, satu kesalahan besar untuk mempercayai Amerika karena mereka tidak pernah merasa prihatin dengan rakyat Irak, wilayah Kurdistan atau Iran," tambahnya, mencatat bahwa kehadiran AS hanya mengganggu keamanan regional.

Kepala Kehakiman Iran Ebrahim Raeisi telah memperingatkan agar tidak menaruh kepercayaan pada AS, dengan mengatakan Washington hanya peduli tentang kepentingannya sendiri di kawasan itu, bukan kepentingan rakyat Iran, Irak, atau kawasan semi-otonom Kurdistan di negara Arab itu.Dia membuat pernyataan itu dalam pertemuan pada Kamis dengan mantan menteri luar negeri Irak Hoshyar Zebari, yang mewakili pemimpin politik senior Kurdi Masoud Barzani.Seperti yang dinyatakan secara resmi oleh Amerika, keberadaan mereka di kawasan itu untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan pernah bisa dipercaya, kata Raeisi."Sejarah telah menunjukkan bahwa, satu kesalahan besar untuk mempercayai Amerika karena mereka tidak pernah merasa prihatin dengan rakyat Irak, wilayah Kurdistan atau Iran," tambahnya, mencatat bahwa kehadiran AS hanya mengganggu keamanan regional.Pada 5 Januari 2020, anggota parlemen Irak menyetujui RUU, menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu.Itu terjadi dua hari setelah AS membunuh komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan wakil kepala PMU Abu Mahdi al-Muhandis bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat tak berawak yang disahkan oleh mantan presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad.(IT/TGM)