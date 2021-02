Zarif: Mengatakan Waktu Hampir Habis Bagi AS Untuk Menebus Kesalahan Era Trump

IslamTimes- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Rabu bahwa selama empat dekade terakhir, tujuh pemerintahan AS berturut-turut bertaruh bahwa mereka akan memaksa Iran untuk tunduk tetapi semuanya gagal.

Teheran sekali lagi menegaskan kembali bahwa waktu hampir habis bagi Washington untuk mengadopsi pendekatan baru terhadap Iran, menekankan bahwa terserah pada pemerintahan AS yang baru untuk belajar dari kegagalan yang disebut kebijakan tekanan maksimum.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Rabu bahwa selama empat dekade terakhir, tujuh pemerintahan AS berturut-turut bertaruh bahwa mereka akan memaksa Iran untuk tunduk tetapi semuanya gagal.Zarif membuat pernyataan itu dalam pesan video yang diterbitkan di halaman Twitternya pada kesempatan peringatan 42 tahun kemenangan Revolusi Islam yang menggulingkan rezim Pahlavi yang didukung AS.Tujuh presiden AS berturut-turut bertaruh pada mitos bahwa Iran dapat dipaksa untuk memilih antara runtuh & tunduk.Mereka semua kalah dan salah, karena 42 tahun setelah Revolusi Islam, kami masih berdiri kokoh.(IT/TGM)