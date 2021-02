AS Merelokasi ISIS Di Wilayah Dengan Kedok Memerangi Teroris

IslamTimes- "Sementara Irak, Suriah, Iran dan negara-negara regional bekerja sama untuk menghilangkan sisa-sisa Daesh, Amerika tidak melakukan apa-apa selain merelokasi teroris Daesh di wilayah tersebut," tambah pejabat Iran itu.

Kepala Kehakiman Iran Ebrahim Raeisi mengatakan Amerika Serikat merelokasi teroris Daesh dari bekas benteng mereka di Suriah dan Irak dengan kedok memerangi teror, sementara Teheran, Baghdad dan Damaskus, bersama dengan tetangga lainnya, sedang bekerja untuk membersihkan wilayah dari sisa sisa teroris Takfiri."AS mengklaim bahwa mereka berusaha untuk memerangi Daesh dan membentuk koalisi untuk [tujuan yang dinyatakan], tetapi kami [hanya] menyaksikan penguatan Daesh dalam hal senjata, logistik, intelijen, dan aspek lainnya," kata Raeisi dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Irak Barham Salih di Baghdad pada hari Rabu."Sementara Irak, Suriah, Iran dan negara-negara regional bekerja sama untuk menghilangkan sisa-sisa Daesh, Amerika tidak melakukan apa-apa selain merelokasi teroris Daesh di wilayah tersebut," tambah pejabat Iran itu.Raeisi memuji pertempuran bersama Iran-Irak melawan kelompok Takfiri sebagai "simbol nyata solidaritas dan kerja sama antara kedua negara."Di tempat lain, pejabat itu menekankan pentingnya mempercepat penyelidikan kasus pembunuhan komandan senior anti-teror Iran dan Irak, Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, di Baghdad awal tahun lalu, dan mengatakan mereka adalah "pahlawan. dari perang melawan terorisme ”yang menjadi martir setelah AS melanggar kedaulatan Irak.Para komandan telah mengumpulkan daya tarik populer di seluruh wilayah karena kontribusi efektif mereka terhadap kekalahan Daesh.Setelah menarik diri dari Irak pada tahun 2011, militer AS kembali ke negara Arab dengan dalih memerangi terorisme tiga tahun kemudian, ketika ISIS muncul di Irak. Selain kegiatan militer sepihak, ia juga membentuk apa yang disebut koalisi anti-Daesh dengan sejumlah sekutunya pada tahun 2014.Namun, koalisi pimpinan AS tidak hanya berbuat sedikit di lapangan untuk memerangi ISIS, tetapi bahkan menghadapi tuduhan mencoba menopang kelompok teror tersebut.Didukung oleh Iran, tentara nasional Irak dan sekutu Unit Mobilisasi Populer (PMU) akhirnya berhasil membebaskan negara Arab itu dari ISIS pada tahun 2017, tetapi pasukan AS terus tinggal di Irak, meskipun ada seruan dari parlemen di Baghdad dan publik Irak untuk mengusir mereka.(IT/TGM)