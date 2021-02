Zarif Iran: AS Tidak Dapat Mengkritik Tehran Setelah Meninggalkan JCPOA

Mohammad Javad Zarif. Iranian Foreign Minister ..jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif membalas kritik AS terhadap pemurnian uranium Iran pada hari Kamis (11/2), mengatakan Washington tidak memiliki alasan untuk mengkritik kepatuhan mereka terhadap kesepakatan yang ditinggalkan AS pada tahun 2018.

Akhir bulan ini, program nuklir Iran akan dipaksa oleh undang-undang Desember 2020 yang disahkan oleh Majles (Parlemen Iran) untuk lebih meningkatkan pemurnian uraniumnya jika AS tidak kembali ke kesepakatan nuklir 2015, seperti yang dikatakan Presiden AS Joe Biden sebelumnya diperlukan untuk memastikan stabilitas kawasan.“Pejabat administrasi Biden terus berbicara tentang kepatuhan Iran dengan JCPOA,” tweet Zarif pada hari Kamis. "Dalam kapasitas apa? AS berhenti berpartisipasi pada Mei 2018, melanggar JCPOA & menghukum mereka yang mematuhi resolusi PBB. "“Sampai hari ini, AS tetap di posisi yang TETAP. Sebelum keluar, PATUHI, ”desak diplomat itu.Kata-kata Zarif datang ketika posisi pemerintahan Biden telah menjadi bahwa Iran harus kembali ke ketentuan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015 sebelum Washington melakukannya.Pada tahun 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut, mengklaim tanpa bukti bahwa Iran melanggar ketentuan tersebut.Kesepakatan itu membatasi ketat pada kuantitas dan kemurnian produksi uranium Iran dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang mencekik ekonomi Iran.Dengan keluarnya AS, pemerintahan Trump menerapkan kembali sanksi, dan Iran menekan pihak lain dalam kesepakatan itu - Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Rusia, dan China - untuk mendapatkan keringanan dari tindakan AS. Sebaliknya, AS berhasil menekan sekutunya untuk mengikuti sanksi AS. Sebagai tanggapan, Teheran mulai mundur dari komitmennya berdasarkan kesepakatan tersebut, meningkatkan kuantitas dan kualitas uraniumnya, dengan langkah terbaru adalah pengerjaan logam uranium, meskipun kemurniannya tidak diperlukan untuk membuat bom atom.Pada hari Rabu, peringatan Revolusi Islam 1979 Iran, Zarif mencatat bahwa "Tujuh presiden AS berturut-turut bertaruh pada mitos bahwa Iran dapat dipaksa untuk memilih antara runtuh & tunduk. Mereka semua kalah taruhan, karena 42 tahun setelah Revolusi Islam, kami masih berdiri teguh."Zarif mendesak bahwa “Dengan pemerintahan baru di Washington ada kesempatan untuk mencoba pendekatan baru. Tapi jendela saat ini cepat berlalu. "Beberapa mitra, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah mengadvokasi untuk merundingkan perluasan JCPOA untuk memasukkan Arab Saudi dan Israel, serta batasan yang lebih kuat di Iran, tetapi Tehran telah menolak saran tersebut, dengan mengatakan semua pihak menyetujui kesepakatan tersebut saat dinegosiasikan di 2015.[IT/r]