Penasihat Militer Imam Khamenei: AS Tidak dalam Posisi untuk Menetapkan Prasyarat bagi Kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran

Brigadier General Hussein Dehqan, Military aide to the Leader of the Islamic Revolution in Iran.jpg

IslamTimes - Penasihat militer untuk Pemimpin Tertinggi Imam Sayyid Ali Khamenei, Brigadir Jenderal Hussein Dehqan, menekankan bahwa pemerintah AS tidak dalam posisi untuk menetapkan prasyarat bagi kembali ke kesepakatan nuklir Iran, menambahkan bahwa mereka harus mencabut sanksi tersebut dan tetap berkomitmen pada janjinya. .

Dalam wawancara dengan The Guardian, Jenderal Dehqan menepis kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebagai kelanjutan dari "Trumpism"."Pemerintahan Biden berbicara tentang diplomasi, multilateralisme dan interaksi di arena internasional serta kembali ke komitmen internasionalnya," kata Dehqan, "Namun, kami masih melihat kebijakan yang sama dari pemerintahan yang baru terpilih seperti yang kami lakukan dari tim Trump: tidak mencabut sanksi yang menindas terhadap rakyat Iran, terus memblokir pendapatan minyak Iran di bank-bank asing sementara kami membutuhkan uang untuk melawan pandemi virus corona. “Secara keseluruhan ini berarti kelanjutan dari Trumpisme dalam hubungan internasional.”Dehqan mengatakan AS tidak dalam posisi untuk menetapkan prasyarat untuk kembalinya ke perjanjian nuklir Iran 2015, menyerukan jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan meninggalkan perjanjian itu lagi.Pendahulu Biden, Donald Trump, menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir antara Iran dan enam kekuatan pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi komprehensif terhadap Tehran.“Pendekatan Amerika telah membuat bangsa kita tidak mempercayai mereka. Karena itu, kami ingin mendapat jaminan bahwa Amerika tidak akan melanggar perjanjian lagi, ”katanya.“Amerika tidak dalam posisi untuk mengatur kondisi untuk kembali ke meja perundingan. Mereka melanggar perjanjian, jadi agar mereka kembali ke negosiasi, mereka harus mencabut sanksi sepihak dan ilegal terhadap Iran dan memenuhi komitmen mereka.”“Kemudian kami akan memiliki kesempatan untuk merundingkan masalah sehubungan dengan kerusakan dan biaya akibat Amerika meninggalkan JCPOA."Karena pemilihan presiden Iran akan berlangsung pada bulan Juni, Dehqan, mantan komandan IRGC, membantah bahwa pencalonannya sebagai mantan pejabat militer adalah tanda dari militerisasi yang berkembang di dalam pemerintahan.“Saya bukan hanya seorang militer. Saya seorang akademisi, saya mengajar terutama di pusat-pusat non-militer, saya telah menjadi penasihat dalam banyak masalah kebijakan sosial dan luar negeri," katanya, mencatat bahwa Winston Churchill dari Inggris dan Charles de Gaulle dari Prancis sama-sama berada di militer sebelum bertugas di pemerintah sipil masing-masing.“Saya telah menjadi pengelola banyak entitas ekonomi. Saya memiliki semua karakteristik seorang militer dalam hal ketepatan waktu, kepemimpinan, kerja tim, dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan."[IT/r]