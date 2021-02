Laporan: AS Membangun Bandara di dalam Ladang Minyak di Provinsi Dayr al-Zawr Suriah

US military vehicle patrols near the Rumaylan oilfields in Hasakah Syria.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat membangun bandara di pangkalan militernya di dalam ladang minyak di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr, kata sebuah laporan.

Dewan Militer Hajin di provinsi itu, yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), mengumumkan berita tersebut, surat kabar harian Kuwait berbahasa Arab Al-Anba melaporkan pada hari Jumat (12/2).Menurut laporan itu, Washington sedang membangun bandara di pangkalan ladang minyak al-Omar, yang merupakan salah satu pangkalan militer terbesar pasukan AS di negara Arab.Perkembangan itu terjadi setelah pengumuman Pentagon bahwa sebuah perusahaan AS mengeksploitasi minyak Suriah tanpa izin dari Damaskus, dan bahwa pasukan AS yang dikerahkan ke negara Arab itu untuk "melindungi" cadangan minyaknya dari serangan Daesh seperti yang sebelumnya diperintahkan oleh bekas presiden AS, Donald Trump.Selama beberapa bulan terakhir, AS telah mengirimkan ratusan truk yang membawa peralatan militer dan logistik ke provinsi timur laut Hasakah.Selain itu, Washington juga telah mengerahkan kembali pasukan ke ladang minyak yang dikendalikan oleh militan SDF yang didukung AS di Suriah timur sejak Oktober 2019.Suriah, yang tidak mengizinkan kehadiran militer AS di wilayahnya, mengatakan Washington "menjarah" minyak negara itu.Kehadiran pasukan AS di Suriah timur telah membuat kesal warga sipil, dan penduduk setempat dalam beberapa kesempatan menghentikan konvoi militer Amerika memasuki wilayah tersebut.Sejak Januari, pasukan AS telah membawa 10 konvoi dukungan militer dari negara tetangga Irak ke pangkalan militer mereka di Suriah timur melalui penyeberangan perbatasan al-Walid di Hasakah.[IT/r]