Jajak Pendapat: Pimpinan Likud Netanyahu Turun Pertama Kali Sejak Partai Saar Dibentuk

Netanyahu and Saar.jpg

IslamTimes - Partai kanan-tengah utama Zionis Israel, Likud, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah melihat keunggulannya turun ke level satu digit untuk pertama kalinya sejak partai Harapan Baru dibentuk pada awal Desember oleh mantan sekutu Netanyahu Gideon Saar, jajak pendapat menunjukkan, menunjukkan bahwa oposisi semakin dekat dengan Likud.

Saat ini, Zionis Israel terus menuju pemilihan keempatnya dalam dua tahun setelah runtuhnya koalisi kanan-tengah Netanyahu. Pemilihan parlemen cepat akan berlangsung pada 23 Maret.Sebuah jajak pendapat yang dilakukan untuk The Jerusalem Post dan publikasi saudaranya, Maariv, menemukan bahwa, di samping persaingan dengan faksi Saar, kepemimpinan Likud atas partai sentris Yesh Atid, yang dipimpin oleh ketua oposisi Yair Lapid, telah turun menjadi hanya sembilan kursi.Sisa hanya lima kursi di belakang Likud, New Hope sekarang tertinggal di belakang partai perdana menteri dengan 15 mandat, sementara aliansi politik lain yang dipimpin oleh mantan Menteri Pertahanan Naftali Bennett - Yamina - mengancam akan membawa New Hope ke tempat ketiga, Jerusalem Post melaporkan. .Saar berbagi harapannya bahwa fraksinya akan mulai bangkit dan mencapai puncaknya pada hari pemilihan, menurut laporan media.Jajak pendapat yang dilakukan oleh jajak pendapat Panels Research Menachem Lazar membuat prediksi bahwa Likud akan memperoleh 28 kursi, sementara Yesh Atid - 19, Harapan Baru - 13, Yamina - 12, dan Daftar Gabungan mayoritas Arab akan menerima delapan mandat.Menurut jajak pendapat lain baru-baru ini, ditemukan bahwa ketika responden ditanya siapa yang paling cocok untuk jabatan perdana menteri, Saar berkinerja terbaik melawan Netanyahu, dengan keunggulan terakhir atas pemimpin Harapan Baru adalah 4 persen. Survei, dengan lebih dari 500 orang yang diwawancarai mewakili sampel statistik dari populasi orang dewasa Zionis Israel, memiliki margin kesalahan 4,2 persen.Mantan anggota Likud Gideon Saar mengumumkan pengunduran dirinya dari partai pada 8 Desember, karena dia akan membentuk faksi baru menjelang kampanye pemilihan Maret.[IT/r]