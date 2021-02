Barat, ISIS Setuju Untuk Meningkatkan Serangan Di Suriah

IslamTimes- Pertemuan tersebut membahas masalah peningkatan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah, kelompok bersenjata yang dekat dengan Iran dan pangkalan militer Rusia di Suriah, sumber tersebut melaporkan.

Kantor berita Sputnik melaporkan kesepakatan baru antara dinas intelijen Barat dan para pemimpin ISIS untuk meningkatkan serangan terhadap pasukan Suriah dan sekutunya.Sumber media mengungkapkan bahwa badan intelijen Barat, yang mengaku memerangi ISIS, telah sepakat dalam serangkaian pertemuan dengan para pemimpin organisasi teroris ini untuk melakukan serangan teroris di Suriah.Kantor berita Sputnik menulis dalam laporan yang diterbitkan Jumat malam, mengutip sumber informasi bahwa menurut informasi yang dapat dipercaya, sejak awal tahun ini, serangkaian pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari badan intelijen AS, Prancis dan Inggris serta beberapa negara di kawasan itu. diadakan di wilayah Al-Tanf yang diduduki AS di Suriah tenggara, serta di beberapa negara tetangga Suriah, di mana beberapa pemimpin ISIS dan kelompok teroris lainnya juga berpartisipasi dalam pertemuan ini.Pertemuan tersebut membahas masalah peningkatan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah, kelompok bersenjata yang dekat dengan Iran dan pangkalan militer Rusia di Suriah, sumber tersebut melaporkan.Menurut kesepakatan tersebut, gereja-gereja Kristen, masjid Muslim, tempat ibadah berbagai agama berada dalam daftar sasaran serangan tersebut, dan dalam kerangka kesepakatan yang dicapai, anggaran, peralatan, amunisi dan sistem persenjataan modern harus disediakan untuk kelompok teroris tersebut.Sumber tersebut menambahkan bahwa militan ISIS yang dipindahkan dari Irak dan dibebaskan dari penjara dan kamp penahanan di daerah yang dikuasai Kurdi di sebelah barat Sungai Efrat setelah pelatihan khusus di bawah pelatih militer AS akan digunakan untuk melakukan serangan teroris.Menurut sumber tersebut, anggota tersembunyi dari kelompok teroris di selatan dan barat daya Suriah dan di kota-kota besar di tengah negara akan digunakan dalam operasi ini.(IT/TGM)