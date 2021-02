Koordinasikan Rencana Masa Depan, Intel Barat dan Bos ISIS Gelar Pertemuan

Patroli pasukan AS di Aleppo (PressTV).

Islam Times - Badan intelijen Barat dan kelompok teroris Takfiri ISIS setuju untuk melancarkan serangan teroris di Suriah setelah serangkaian pertemuan.

Mengutip Sputnik berbahasa Arab, Press TV melaporkan sumber berita mengatakan pertemuan yang diselenggarakan sejak awal tahun itu dihadiri oleh para pimpinan lapangan ISIS dan kelompok teroris lainnya serta perwakilan dari badan keamanan AS, Prancis, Inggris dan sejumlah negara kawasan di wilayah Tanf, selatan Suriah.Dalam pertemuan, mereka membahas "serangan intensif terhadap pasukan pemerintah Suriah dan pangkalan militer Rusia di Suriah" dan apa yang mereka klaim sebagai kelompok bersenjata yang setia kepada Iran, kata sumber."Gereja-gereja Kristen, masjid dan tempat ibadah untuk sekte yang berbeda telah dimasukkan dalam daftar sasaran," lanjutnya."Dalam kerangka kesepakatan yang dicapai tentang tindakan koordinasi, kelompok teroris harus diberikan dana, teknologi, amunisi dan sistem persenjataan modern."Sumber itu mengatakan teroris ISIS, yang dipindahkan dari Irak dan dibebaskan dari penjara dan kamp penahanan sementara di daerah yang dikuasai Kurdi di barat Sungai Efrat, sedang "menjalani pelatihan khusus di bawah pengawasan pasukan Amerika dan akan digunakan untuk itu. meluncurkan serangan” terhadap target yang ditentukan."Sel-sel tidur dari pasukan teroris Takfiri juga akan digunakan untuk tujuan itu di selatan dan barat daya Suriah serta di kota-kota besar di tengah negara itu," tambah sumber.Ada beberapa laporan bahwa militer AS telah memindahkan tahanan ISIS ke perbatasan Irak-Suriah untuk memberikan dalih agar ISIS terus hadir di wilayah tersebut dan untuk serangan di masa depan terhadap tentara Suriah.Dalam pertemuan dengan Presiden Irak Barham Salih di Baghdad pekan lalu, Kepala Kehakiman Iran Ebrahim Raeisi juga mengatakan Amerika Serikat merelokasi teroris ISIS dari bekas benteng mereka di Suriah dan Irak dengan kedok memerangi teror."Sementara Irak, Suriah, Iran dan negara-negara regional bekerja sama untuk menghilangkan sisa-sisa ISIS, Amerika tidak melakukan apa-apa selain merelokasi teroris Daesh di wilayah tersebut," tambah Raeisi.Tentara Suriah mendapat dukungan dari Iran, Rusia, dan gerakan perlawanan Hizbullah Libanon dalam pertempurannya melawan sejumlah kelompok teroris dukungan asing, yang telah mendatangkan malapetaka di negara itu sejak 2011.Pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya telah berhasil merebut kembali sekitar 80 persen wilayah negara Arab yang dilanda perang itu dari teroris Takfiri.Tentara Suriah berjuang untuk mengusir terorisyang tersisa, tetapi kehadiran pasukan AS dan Eropa serta pasukan Turki telah memperlambat kemajuannya.[IT/AR]