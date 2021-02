Pengacara Inggris, Karim Khan, Terpilih sebagai Kepala Jaksa Baru ICC

Karim Khan (un.org).

Islam Times - Pengacara Inggris telah terpilih sebagai kepala jaksa baru untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam pemilihan oleh 131 negara anggota pengadilan PBB di New York.

The Guardian melaporkan Karim Khan akan menggantikan Fatou Bensouda dari Gambia. Khan akan bertugsa selama sembilan tahun ke depan.Pemungutan suara rahasia untuk jabatan itu adalah yang pertama dalam sejarah pengadilan dan berlangsung di tengah beberapa kontroversi dan politik tinggi antara negara-negara anggota.Khan, 50 tahun, mengalahkan kandidat dari Irlandia, Spanyol dan Italia untuk menang pada putaran kedua pemungutan suara dengan dukungan dari 72 negara -- 10 lebih banyak dari suara yang dibutuhkan.Khan mulai menjadi pengacara Inggris pada tahun 1992, dan telah berjanji untuk mereformasi kantor kejaksaan agar lebih efisien. Dia dianggap sebagai advokat yang tangguh, sangat cerdas, dan ditunjuk pada 2018 oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, untuk memimpin tim PBB yang menyelidiki kejahatan internasional yang dilakukan oleh ISIS.Tugas pertama jaksa ketiga dalam sejarah singkat ICC adalah mencoba untuk mengamankan lebih banyak hukuman dan dengan demikian meningkatkan legitimasi pengadilan di antara banyak negara anggota yang menolak untuk mengakui yurisdiksinya - termasuk AS, Rusia, dan China. Pengadilan juga menghadapi keraguan di Afrika karena para pemimpin dari benua itu semakin menjadi satu-satunya fokus pengadilan yang berbasis di Den Haag itu.Karim awalnya tidak termasuk dalam daftar untuk jabatan itu dan ditambahkan atas desakan pemerintah Kenya. Karim secara kontroversial bertindak sebagai penasihat pembela wakil presiden Kenya, William Ruto, ketika dia didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan menyusul kekerasan pasca pemilu tahun 2007 yang menyebabkan 1.200 orang terbunuh.Pada awal minggu ini, tampaknya Khan akan dipilih melalui konsensus, metode penunjukan yang disukai ICC, ketika Spanyol dan Mauritiustiba-tiba keberatan pada detik-detik terakhir.Mauritius keberatan karena Karim dicalonkan oleh pemerintah Inggris, yang untuk kedua kalinya mengatakan pihaknya tidak perlu mematuhi keputusan pengadilan internasional PBB dalam sengketa kedaulatannya atas Kepulauan Chagos di Samudra Hindia.Karim harus memutuskan langkah selanjutnya dalam penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan, dan penyelidikan kontroversial atas konflik Israel-Palestina 2014 di Gaza. Parlemen Eropa minggu ini menyerukan larangan seluruh dunia atas penjualan senjata ke Arab Saudi, juga menyerukan penyelidikan kejahatan perang ICC ke dalam perang saudara di Yaman.Pemerintahan presiden AS saat itu Donald Trump menghantam Bensouda dan pejabat senior ICC lainnya tahun lalu dengan sanksi termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset atas penyelidikan, yang termasuk dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan.Israel - yang juga bukan anggota ICC - sangat menentang penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina.Hakim ICC, bagaimanapun, memutuskan minggu lalu bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi atas Palestina, membuka jalan untuk penyelidikan penuh setelah penyelidikan awal lima tahun dibuka oleh Bensouda.[IT/AR]