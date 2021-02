AS Belum 'Membatasi' Kematian Warga Sipil Di Suriah Dan Irak

IslamTimes- "Angkatan Udara [AS] perlu membatasi korban sipil dan kerusakan tambahan," kata hampir selusin penulis yang menulis laporan setebal 511 halaman itu.

Sebuah laporan oleh organisasi yang didanai pemerintah AS memperingatkan bahwa negara tersebut harus mengambil tindakan untuk "membatasi" korban tewas sipil dari operasi luar negeri, mengutip angka-angka suram dari operasi militer Washington 2014-sekarang di Irak dan Suriah.Laporan tersebut dirilis baru-baru ini oleh lembaga pemikir kebijakan global RAND Corporation."Angkatan Udara [AS] perlu membatasi korban sipil dan kerusakan tambahan," kata hampir selusin penulis yang menulis laporan setebal 511 halaman itu.Mereka mengutip angka-angka dari Airwars, sebuah organisasi Inggris yang melacak korban tewas warga sipil akibat konflik militer, mengenai apa yang disebut Operation Inherent Resolve (OIR).Operasi tersebut membuat AS dan sejumlah sekutunya bergerak ke negara-negara Arab - tanpa izin pemerintah seperti dalam kasus Suriah - untuk melawan kelompok teroris Takfiri Daesh.Pada November tahun lalu, Airwars mencatat lebih dari 13.000 kematian warga sipil dari operasi yang dipimpin AS.(IT/TGM)