Iran Mengecam Kebijakan Pemerintahan Baru AS Yang Mengatakan Biden Mengikuti Langkah Trump

Terlepas dari pernyataannya selama kampanyenya, presiden AS yang baru belum menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran dan dalam beberapa hari mendatang ketegangan dapat meningkat karena Teheran sebelumnya mengumumkan beberapa kemunduran lagi pada 21 Februari.Langkah tersebut didasarkan pada undang-undang yang diadopsi oleh parlemen Iran yang mewajibkan negara tersebut untuk mempercepat pengayaan uranium dan mengakhiri komitmennya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi.Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah tweet bahwa "kebijakan berprinsip adalah cara terbaik untuk memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir."Kami mengangkat masalah ini pada presser mingguan kementerian luar negeri dan juru bicara tersebut menolak untuk mengomentari tweet Antony Blinken tetapi mengatakan AS masih mengikuti kebijakan tekanan maksimum yang salah oleh mantan presiden Donald Trump terkait kesepakatan nuklir 2015.Khatibzadeh lebih lanjut menambahkan bahwa kebijakan tekanan maksimum telah gagal dan menyarankan Gedung Putih untuk segera mencabut sanksi.Jika dalam beberapa hari mendatang AS tidak menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, Republik Islam akan menghentikan implementasi sukarela dari protokol tambahan tersebut. Artinya, Teheran tidak akan mengizinkan inspektur Badan Energi Atom Internasional untuk mengunjungi situs nuklirnya mulai 21 Februari.Pada tahun 2003, Teheran menandatangani protokol tambahan yang memberikan akses ke pengawas nuklir PBB untuk memeriksa dan memverifikasi aktivitas nuklir negara itu.Menurut kesepakatan nuklir 2015, Iran menerima implementasi sukarela dari protokol tambahan dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, setelah penarikan Donald Trump dari perjanjian tersebut, sanksi telah meningkat dari hari ke hari dan Republik Islam tidak melihat alasan untuk menerapkan protokol itu lagi.Perlu dicatat bahwa Iran masih akan menerima inspeksi berdasarkan perjanjian pengamanan.Meskipun Teheran telah dengan jelas mengumumkan bahwa mereka tidak akan kembali ke komitmennya sebelum Washington menghapus sanksi, AS masih terseok-seok untuk kembali ke JCPOA dan mungkin kehilangan kesempatan karena Iran akan mengambil langkah lain untuk segera mengurangi komitmennya.(IT/TGM)