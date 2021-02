Iran Harus Meminta Kompensasi Atas Kerusakan Yang Disebabkan Oleh Sanksi AS

IslamTimes- "Selain menerapkan undang-undang [yang disahkan oleh parlemen Iran] untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menggagalkan sanksi, kami tentunya harus meminta Amerika Serikat untuk kompensasi atas kerusakan yang terjadi pada negara kami," Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Kebijakan Negara Iran , kata pada hari Senin.

Iran harus meminta kompensasi kepada Amerika Serikat sebagai imbalan atas kerusakan yang diderita Teheran melalui pengenaan sanksi ekonomi yang keras secara sepihak oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, kata seorang pejabat senior Iran."Selain menerapkan undang-undang [yang disahkan oleh parlemen Iran] untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menggagalkan sanksi, kami tentunya harus meminta Amerika Serikat untuk kompensasi atas kerusakan yang terjadi pada negara kami," Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Kebijakan Negara Iran , kata pada hari Senin.Pada 1 Desember 2020, anggota parlemen Iran dengan suara sangat besar mendukung 'Rencana Tindakan Strategis untuk Mencabut Sanksi dan Menjaga Kepentingan Rakyat Iran,' yang bermaksud untuk menangkal sanksi yang dijatuhkan pada Iran setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. RUU menjadi undang-undang setelah disahkan oleh Dewan Penjaga Iran.Menurut undang-undang baru, pemerintah Iran diharuskan untuk menangguhkan lebih banyak komitmen di bawah kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), jika sanksi AS tidak mereda pada 21 Februari.Undang-undang tersebut menugaskan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) untuk memproduksi dan memulihkan setidaknya 120 kilogram uranium yang diperkaya dengan tingkat kemurnian 20 persen setiap tahun dan juga pengayaan melebihi 20 persen jika kegiatan nuklir damai negara itu menuntut.(IT/TGM)