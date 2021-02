Israel Peringatkan Mungkin Akan Pisah dengan AS tentang Iran jika Biden Kembali ke Kesepakatan Nuklir

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seen during a visit to Israel Aerospace Industries (IAI).jpg

IslamTimes - Zionis Israel dan Amerika Serikat akan berpisah dalam kebijakan Iran jika pemerintahan Biden kembali ke kesepakatan nuklir seperti yang telah ditunjukkan Gilad Erdan, Duta Besar Zionis Israel untuk Amerika Serikat.

Pemerintahan Biden telah mengisyaratkan kesediaannya untuk kembali ke perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), menunggu kepatuhan Iran dengan ketentuannya, termasuk pengurangan dramatis dalam kegiatan pengayaan uraniumnya.Tehran menegaskan Washington harus mencabut sanksi ilegalnya terlebih dahulu."Kami tidak akan dapat menjadi bagian dari proses seperti itu jika pemerintahan baru kembali ke kesepakatan itu," kata Erdan, berbicara kepada Radio Angkatan Darat Zionis Israel pada hari Selasa (16/2)."Kami pikir jika Amerika Serikat kembali ke kesepakatan yang sama dengan yang telah ditariknya, semua pengaruhnya akan hilang," tambah diplomat itu.“Pada dasarnya, saat [AS] mencabut sanksi, Iran tidak akan memiliki insentif nyata untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mampu mengesampingkan kemampuan nuklir,” dia menyarankan.Zionis Israel berhasil melobi pemerintahan Trump untuk menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018, dengan Washington memulihkan sanksi yang menghancurkan terhadap Republik Islam dan meningkatkan bentuk tekanan lainnya.Iran pertama-tama mendesak penandatangan kesepakatan yang tersisa untuk menghasilkan mekanisme di mana tekanan sanksi dapat dikurangi, dan, ketika gagal, mulai meningkatkan aktivitas pengayaan uraniumnya di luar batas yang diuraikan dalam JCPOA.Pada bulan Januari, Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan bahwa mereka telah mulai memperkaya uranium hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, melebihi batas 3,67 persen yang diuraikan dalam JCPOA.Tingkat ini masih jauh di bawah pengayaan 90 persen yang disyaratkan agar uranium dapat dianggap sebagai tingkat senjata.Iran bersikukuh bahwa mereka tidak berniat membuat bom nuklir, atau senjata pemusnah massal dalam bentuk apa pun.Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa (keputusan agama) yang melarang pengembangan senjata semacam itu.Akhir tahun lalu, mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump HR McMaster memperingatkan bahwa Zionis Israel dapat melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran pasca-Trump, mengutip Doktrin Begin, yang menyerukan serangan pro-aktif terhadap musuh potensial yang diduga Tel Aviv dapat mengembangkan senjata pemusnah massal. .Doktrin tersebut digunakan untuk membenarkan serangan tahun 1981 terhadap reaktor nuklir Osirak Irak, dan serangan tahun 2007 terhadap apa yang diklaim Zionis Israel sebagai fasilitas 'nuklir' di Suriah.Pejabat Suriah mengatakan situs itu adalah depot penyimpanan rudal.Pekan lalu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada CNN bahwa pemerintahan Biden akan mencoba menggunakan kesepakatan nuklir "sebagai platform untuk menindaklanjuti perjanjian yang akan menangani bidang lain yang menjadi perhatian," termasuk "rudal balistik, dukungan untuk proxy" Iran, dan "masalah lain".Pejabat Iran telah memperingatkan berulang kali bahwa kesepakatan nuklir tidak untuk negosiasi ulang, dan bahwa satu-satunya pilihan AS adalah kembali ke kesepakatan sebagaimana adanya.Rabu lalu, pada peringatan Revolusi Iran, Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mendesak pemerintahan Biden untuk memutuskan kebijakan AS yang gagal selama beberapa dekade yang "bertaruh pada mitos bahwa Iran dapat dipaksa untuk memilih antara runtuh dan tunduk," dan mendesak Pemerintahan Biden untuk "mencoba pendekatan baru"."Jendela saat ini cepat berlalu," kata Zarif, memperingatkan bahwa kecuali AS mengambil langkah segera untuk mencabut sanksi dan bergabung kembali dengan perjanjian nuklir, Iran akan dipaksa, "sesuai dengan hak kami di dalam JCPOA," untuk terus mengembangkan program nuklirnya, dan untuk mengurangi kerjasamanya dengan inspektur Badan Tenaga Atom Internasional.[IT/r]