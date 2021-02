Netanyahu Mengakui Ketidaksepakatan Antara Washington, Tel Aviv

IslamTimes- Gedung Putih pada hari Jumat membantah bahwa Biden menghina Netanyahu dengan gagal memasukkannya sejauh ini dalam panggilan telepon awal kepada para pemimpin asing sejak menjabat pada 20 Januari.

Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu telah mengakui bahwa dia tidak setuju dengan Presiden AS Joe Biden atas masalah Iran dan Palestina.Perdana Menteri Rezim Zionis Benjamin Netanyahu pada hari Senin mengakui perbedaan dengan Presiden AS Joe Biden atas masalah Iran dan Palestina, tetapi mengatakan mereka menikmati hubungan kerja yang "sangat kuat", lapor Asharq Al-Awsat.Gedung Putih pada hari Jumat membantah bahwa Biden menghina Netanyahu dengan gagal memasukkannya sejauh ini dalam panggilan telepon awal kepada para pemimpin asing sejak menjabat pada 20 Januari.Netanyahu menepis anggapan bahwa Biden sengaja mengecualikannya, mengatakan kepada saluran televisi Channel 12 Zionis, "Dia akan menelepon ... Kami memiliki hubungan persahabatan yang sangat kuat selama hampir 40 tahun, sejak saya datang ke Washington sebagai perwakilan diplomatik. dan dia adalah senator muda dari Delaware. "Ada spekulasi bahwa presiden Demokrat mungkin menandakan ketidaksenangan atas hubungan dekat Netanyahu dengan mantan Presiden Donald Trump, yang menelepon pemimpin sayap kanan itu dua hari setelah pelantikannya pada 2017."Kami juga memiliki banyak hal yang kami sepakati dan aliansinya sangat kuat," kata Netanyahu, menambahkan "Tetapi ada juga perbedaan, tentang masalah Iran dan masalah Palestina juga."Netanyahu mungkin menemukan aliansi itu diuji jika Washington kembali ke kesepakatan nuklir dengan Iran, di mana Trump menarik diri secara ilegal, dan menentang pembangunan permukiman Zionis di tanah yang diduduki tempat Palestina mencari status kenegaraan.Tidak seperti mantan Presiden AS Donald Trump, yang melakukan kunjungan pertamanya dengan pejabat Saudi dan Zionis, Biden belum setuju untuk menghubungi Benjamin Netanyahu, yang memiliki catatan korupsi dan berada dalam posisi genting di wilayah pendudukan Palestina.(IT/TGM)