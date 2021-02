Rouhani: Negosiasi Ulang JCPOA Mustahil

IslamTimes- Berbicara dalam percakapan telepon dengan Guy Parmelin, Presiden Konfederasi Swiss pada Selasa, Rouhani menegaskan kembali bahwa bola sekarang berada di tangan AS dan setiap kali secara efektif mencabut sanksi ilegal yang dijatuhkan pada Iran, semuanya akan berada di jalur yang benar.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa negosiasi ulang tentang kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, 'tidak mungkin', dengan menyatakan bahwa bola ada di lapangan AS.Berbicara dalam percakapan telepon dengan Guy Parmelin, Presiden Konfederasi Swiss pada Selasa, Rouhani menegaskan kembali bahwa bola sekarang berada di tangan AS dan setiap kali secara efektif mencabut sanksi ilegal yang dijatuhkan pada Iran, semuanya akan berada di jalur yang benar.Dengan motivasi lebih lanjut dari komite ekonomi dan keuangan yang telah dibentuk dengan tujuan mengejar dan meningkatkan tingkat kerjasama ekonomi kedua negara, maka kerjasama Tehran-Bern dapat ditingkatkan secara optimal, imbuhnya.Untungnya, hubungan Iran-Swiss telah berada dalam status yang dapat diterima dan memuaskan dengan menggambar peta jalan untuk hubungan di berbagai bidang politik, budaya dan ekonomi seperti transportasi, kesehatan, kedokteran, pertanian, dan iptek, bahkan dalam menghadapi Sangksi AS yang ilegal. Ia menambahkan, "Kami berusaha untuk lebih memfasilitasi kegiatan perusahaan Swiss penting yang terus beroperasi di Iran meskipun ada sanksi."Di tempat lain dalam sambutannya, Presiden Rouhani menunjuk pada situasi kritis rakyat Yaman dan menyerukan gencatan senjata segera, mengirimkan bantuan serampangan dan mencegah transfer senjata ke beberapa negara di kawasan dan akhirnya, dimulainya pembicaraan Yaman-Yaman sebagai langkah final. solusi untuk mengembalikan kedamaian dan ketenangan ke negara.Presiden Rouhani menekankan bahwa menyelesaikan masalah melalui ancaman, tekanan dan paksaan terhadap rakyat Iran pasti akan gagal, menambahkan bahwa tekanan maksimum AS telah gagal total dengan perlawanan rakyat Iran.Guy Parmelin Presiden Konfederasi Swiss, pada bagiannya, mengucapkan selamat ulang tahun kemenangan gemilang Revolusi Islam ke-42 kepada pemerintah dan rakyat Iran dan menekankan bahwa Bern bersedia untuk memperluas hubungan dengan Iran di semua bidang.(IT/TGM)