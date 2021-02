Iran Akan Menambahkan Lebih Banyak Sentrifugal Pemurnian Canggih karena AS Tetap Di Luar Kesepakatan Nuklir

Iran's nuclear facility.jpg

IslamTimes - Sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen Iran pada bulan Desember mewajibkan program nuklir negara itu untuk mundur secara bertahap dari komitmennya di bawah kesepakatan nuklir 2015, selama Washington terus menahan diri dalam menaati kesepakatan tersebut.

Iran telah memberi tahu Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA) tentang niatnya untuk memasang dua kaskade lagi sentrifugal IR-2m canggih dalam sebuah langkah yang selanjutnya akan meningkatkan kuantitas uranium yang dapat diproduksi, badan itu mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini.“Iran mengindikasikan rencananya untuk memasang dua kaskade tambahan 174 sentrifugal IR-2m di FEP untuk memperkaya ... hingga 5% U-235. Ini akan membuat jumlah total kaskade sentrifugal IR-2m baik yang direncanakan, dipasang, atau beroperasi di FEP menjadi enam,” kata IAEA dalam sebuah laporan kepada negara-negara anggota yang diperoleh Reuters, Rabu (17/2).Kaskade tambahan akan dipasang di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Natanz (FEP) di luar Tehran.Fasilitas itu mengalami ledakan Juli lalu yang menurut pihak berwenang Iran kemungkinan besar akibat sabotase.Pemasangannya akan mengikuti dua kaskade lain yang sudah dipasang tahun ini di Natanz yang telah meningkatkan kemampuan Iran untuk memurnikan uranium-238 menjadi uranium-235 yang lebih berguna.Meskipun dalam kemurnian yang sangat tinggi bahan radioaktif dapat digunakan sebagai dasar untuk bom atom, pada tingkat kemurnian rendah yang saat ini diproduksi oleh Iran, sebuah senjata "tidak akan praktis untuk dirancang," menurut Lawrence Livermore National Laboratory, pusat penelitian AS yang bertanggung jawab untuk merancang banyak senjata nuklir Pentagon.Sementara AS dan Zionis Israel telah mengklaim Iran hampir membangun senjata nuklir, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menjelaskan bahwa negara tersebut memiliki keberatan agama terhadap senjata tersebut dan tidak mengejar bom.Iran mengumumkan niatnya untuk meningkatkan kemampuan pemurniannya setelah Majlis mengesahkan undang-undang pada bulan Desember yang mengharuskan penyimpangan tetap dari kewajiban negara di bawah Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015.AS menarik diri dari kesepakatan delapan pihak pada 2018 atas klaim palsu bahwa Iran telah melanggar kesepakatan; Namun, kesepakatan tersebut tetap berjalan karena tidak ada pihak lain yang menyetujui klaim administrasi Trump.Kesepakatan itu membuat sanksi ekonomi terhadap Iran diturunkan dengan imbalan menerima pembatasan ketat pada pemurnian uranium - pembatasan yang semakin diabaikan sejak AS menerapkan kembali sanksi.Pada awal Januari, Ali Akbar Salehi, kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), mengatakan negara itu akan memasang seribu sentrifugal IR-2m, secara dramatis meningkatkan tingkat pengayaan Iran dari 8 atau 9 kilogram per bulan menjadi 120. kilogram.Dia juga mengatakan kemurnian maksimum akan meningkat menjadi 20% U-235 berkat dua kaskade sentrifugal IR6 yang sekarang dipasang di pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, fasilitas bawah tanah untuk melindunginya dari potensi serangan udara Israel.Sekarang setelah Presiden AS Joe Biden menjabat, tahap tampaknya akan disiapkan bagi AS untuk kembali ke kesepakatan dan Iran untuk kembali pada kepatuhan; sebaliknya, kedua negara tersebut tampaknya terjebak dalam mentalitas "jangan dulu".Sementara itu, jam terus berdetak di undang-undang "Tindakan Strategis untuk Mencabut Sanksi" Majlis.Berdasarkan undang-undang tersebut, pada 21 Februari, langkah selanjutnya adalah melarang pengawas IAEA lebih lanjut dari Iran jika AS belum kembali ke kepatuhan JCPOA.[IT/r]