Rouhani Berharap Pemerintahan Baru AS Akan Menebus Kesalahan Masa Lalunya

IslamTimes- "Menerapkan dan menghormati hukum internasional, komitmen dan perjanjian adalah di antara tugas kemanusiaan dan politik semua pemerintah," kata Rouhani dalam pidato konferensi video pada upacara pengukuhan empat proyek industri dan mineral pada hari Kamis.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pemerintahan baru AS perlu bertindak cepat untuk menebus kesalahan masa lalu dan kembali ke aturan hukum dengan melanjutkan komitmennya di bawah resolusi PBB yang mendukung perjanjian 2015 tentang program nuklir Iran."Menerapkan dan menghormati hukum internasional, komitmen dan perjanjian adalah di antara tugas kemanusiaan dan politik semua pemerintah," kata Rouhani dalam pidato konferensi video pada upacara pengukuhan empat proyek industri dan mineral pada hari Kamis.“Oleh karena itu, kami berharap mereka [AS] kembali ke negara hukum sehingga kami dapat melakukan interaksi, khususnya di sektor perdagangan, di dunia dalam keadaan yang lebih baik,” tambahnya.Dia mengatakan mantan "orang gila" di Gedung Putih mengobarkan perang terhadap bangsa Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, merujuk pada mantan presiden AS Donald Trump.Trump membayangkan bahwa dia bisa membuat Iran bertekuk lutut dengan memberikan tekanan pada negara dan memaksanya untuk menyerah, Rouhani menambahkan.Namun, katanya, rakyat Amerika dan presiden negara saat ini telah menyadari bahwa mantan presiden itu salah, "mengungkapkan harapan bahwa" kesalahan itu akan dikompensasikan secepatnya, dan pemerintahan baru AS akan tunduk pada undang-undang tersebut, peraturan dan [Dewan Keamanan PBB] Resolusi 2231. "(IT/TGM)