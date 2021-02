Stoltenberg: NATO Akan Meningkatkan Pasukan di Irak Dari 500 menjadi 4.000 Di Tengah Kebangkitan Daesh

US military vehicles in Irak.JPG

IslamTimes - Kepala aliansi Atlantik Utara mengumumkan pada hari Kamis (18/2) bahwa jumlah pasukan dari negara-negara NATO di Irak akan meningkat delapan kali lipat, dari 500 menjadi 4.000, seolah-olah dalam upaya untuk membatasi Daesh.

Pada Januari 2020, Parlemen Irak memilih untuk menuntut pasukan AS meninggalkan negara itu.Sebaliknya, Washington mengancam akan membekukan rekening bank negara itu di Federal Reserve AS, tempat penyimpanan miliaran dolar kekayaan minyak."Kegiatan pelatihan sekarang akan mencakup lebih banyak lembaga keamanan Irak, dan daerah-daerah di luar Baghdad," Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada konferensi pers hari Kamis (18/2), mencatat peningkatan itu "untuk mendukung pasukan Irak saat mereka memerangi terorisme dan memastikan bahwa ISIS tidak melakukannya. kembali."“Kehadiran kami berdasarkan kondisi, dan peningkatan jumlah pasukan akan bertambah,” katanya, seraya menambahkan, “Misi kami atas permintaan pemerintah Irak. Itu dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap kedaulatan Irak dan keutuhan wilayah. Saya berbicara dengan Perdana Menteri al-Kadhimi minggu ini dan meyakinkan dia bahwa semuanya akan dilakukan dengan konsultasi penuh dengan otoritas Irak. "Tidak jelas bagaimana pernyataan Stoltenberg memengaruhi 2.500 tentara AS yang sudah ditempatkan di Irak. Upaya bersama yang mencakup Irak, Iran, dan AS mendorong ISIS keluar dari Irak pada 2017.Kekhalifahannya runtuh pada tahun berikutnya di Suriah timur sampai kelompok teroris itu tidak menguasai wilayah lagi, menjadi pasukan gerilya.Namun, teroris itu tetap mampu melancarkan serangan yang menghancurkan, seperti pemboman pasar Baghdad bulan lalu yang menewaskan 32 orang dan melukai lebih dari 100 orang.Faktanya, Daesh telah menderita kerugian serius pada tahun 2021, termasuk wakil pemimpin kelompok tersebut dan seharusnya "gubernur Irak", dan Washington Post baru-baru ini melaporkan bahwa pasukan Irak telah menangkap 350 tersangka teroris Daesh dalam enam bulan terakhir.Namun, serangan roket di pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan AS di kota utara Erbil pada Senin menewaskan sedikitnya 10 orang, termasuk seorang kontraktor militer AS dan seorang tentara AS.Milisi Syiah bernama "Saraya Awliya al-Dam" mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tapi Washington menyalahkan Iran; Tehran membantah bertanggung jawab.Pasukan AS telah lama dianggap tidak disukai di Irak oleh sebagian besar penduduk, tetapi setelah pesawat tak berawak AS membunuh Mayjen Iran Qasem Soleimani di luar Baghdad pada Januari 2020,Parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang menuntut agar semua pasukan AS mundur dari negara - saran yang diejek oleh Presiden AS Donald Trump.[IT/r]