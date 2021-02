Admin Biden Menarik Dua Langkah Era Trump terhadap Iran, Menawarkan untuk Bergabung Kembali dengan JCPOA

US President Joe Biden leaves the White House.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menarik dua langkah yang diadopsi oleh pendahulunya Donald Trump terhadap Iran dan menawarkan untuk bergabung kembali dengan perundingan dengan Republik Islam dan pihak-pihak lain dalam perjanjian nuklir yang ditinggalkan Washington lebih dari dua tahun lalu, dalam pemutusan hubungan pertama dengan sebelumnya. sikap pemerintah terhadap kesepakatan itu.

Dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB atas nama Biden, penjabat Duta Besar AS Richard Mills mengatakan Amerika Serikat "dengan ini menarik" tiga surat dari pemerintahan Trump yang berpuncak pada pengumumannya pada 19 September bahwa AS telah memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Republik Islam.Dalam surat yang diperoleh The Associated Press, Mills mengatakan bahwa tindakan sanksi dihentikan dalam resolusi dewan 2015 yang mendukung kesepakatan nuklir - yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) - dengan enam kekuatan besar, tetapi dipulihkan oleh Trump pada bulan September, " tetap dihentikan."Pada Mei 2018, Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut berdasarkan kesepakatan yang didukung PBB.Setahun setelah penarikan AS, Republik Islam memulai serangkaian tindakan balasan yang membuatnya menangguhkan komitmennya terhadap JCPOA secara bertahap dan melalui banyak langkah karena sekutu akan mempertahankan ketidak-komitmen mereka terhadap kesepakatan tersebut.Keputusan oleh pemerintahan Trump untuk meminta ketentuan dalam resolusi dewan tahun 2015 yang memungkinkan "snapback" sanksi karena Iran berada dalam "kinerja yang tidak signifikan" dengan kewajibannya di bawah perjanjian tersebut diabaikan oleh Dewan Keamanan dan dunia lainnya. .Mayoritas anggota dewan yang beranggotakan 15 negara itu menggambarkan tindakan Trump ilegal, dengan alasan AS tidak lagi menjadi anggota JCPOA.Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran seperti yang diminta Washington sampai dia mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan.[IT/r]