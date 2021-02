Zarif: Semua Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Trump Harus Dicabut 

IslamTimes- "Sesuai dengan 2231: AS tanpa syarat & efektif mencabut semua sanksi yang dijatuhkan, diberlakukan kembali atau diberi label ulang oleh Trump," tambahnya.

Menanggapi mundurnya Gedung Putih dari mekanisme snapback, FM Zarif mengatakan bahwa AS tanpa syarat dan efektif harus mencabut semua sanksi yang dijatuhkan oleh Trump sesuai dengan Resolusi 2231.Mohammad Javad Zarif bereaksi terhadap keputusan AS untuk menarik diri dari pengaktifan mekanisme snapback dan kembalinya sanksi PBB terhadap Iran."AS mengakui klaim Pompeo atas Res. 2231 tidak memiliki validitas hukum. Kami setuju," tulisnya dalam tweet pada hari Jumat."Sesuai dengan 2231: AS tanpa syarat & efektif mencabut semua sanksi yang dijatuhkan, diberlakukan kembali atau diberi label ulang oleh Trump," tambahnya."Kami kemudian akan segera membalikkan semua tindakan perbaikan," tegasnya.Amerika Serikat pada hari Kamis mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka membatalkan pernyataan pemerintahan Trump bahwa semua sanksi PBB telah diberlakukan kembali terhadap Iran pada bulan September.Penjabat Duta Besar AS Richard Mills memberi tahu badan beranggotakan 15 orang itu dalam surat yang dilihat oleh Reuters.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada sekutu Eropa pada hari Kamis bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden siap untuk berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke kesepakatan 2015.Pemerintahan Trump keluar dari pakta pada 2018. Kemudian pada Agustus tahun lalu mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia telah memicu proses 30 hari di Dewan Keamanan yang mengarah pada kembalinya sanksi PBB terhadap Iran dan menghentikan embargo senjata konvensional. Teheran mulai kedaluwarsa pada 18 Oktober.13 dari 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan langkah Washington batal karena Pompeo menggunakan mekanisme yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 yang telah ditinggalkan oleh pemerintahan Trump.Republik Islam Iran telah menekankan bahwa bagi Teheran, kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA bukanlah masalah penting, tetapi yang penting adalah pencabutan sanksi AS terhadap Iran.(IT/TGM)