Konvoi Militer AS Ditargetkan Di Nasiriyah Irak

IslamTimes- Saluran berita Saberin melaporkan konvoi itu milik militer AS dan diserang saat melewati kota Nasiriyah, ibu kota Provinsi Dhi Qar di Irak selatan.

Sumber Irak melaporkan bahwa konvoi logistik militer AS lainnya menjadi sasaran di Irak selatan pada Jumat pagi.Saluran berita Saberin melaporkan konvoi itu milik militer AS dan diserang saat melewati kota Nasiriyah, ibu kota Provinsi Dhi Qar di Irak selatan.Media juga melaporkan pada Kamis malam bahwa konvoi logistik militer AS telah menjadi sasaran di provinsi Al Diwaniyah.Sehari sebelumnya, iring-iringan pasukan AS menjadi sasaran bom pinggir jalan saat melewati kota Nasiriyah.Dalam beberapa bulan terakhir, konvoi yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer di Irak menjadi sasaran bom pinggir jalan. Konvoi ini memasuki Irak terutama dari perbatasan Suriah di barat atau perbatasan Kuwait di selatan.(IT/TGM)