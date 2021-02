Biden: America Is Back!

Joe Biden (NBC).

Islam Times - Presiden baru AS berusaha meyakinkan para pemimpin dunia tentang komitmen Amerika kepada sekutu Eropanya lepas terkikisnya hubungan di era pendahulunya.

Dalam pidato besar pertama di hadapan pemimpin-pemimpin Eropa sejak menjabat bulan lalu, Joe Biden mengatakan dalam versi virtual Konferensi Keamanan Munich tahunan bahwa "Amerika telah kembali.""Rentang tantangan yang harus dihadapi AS dan Eropa bersama sangat luas dan kompleks," kata Biden dari Gedung Putih seperti dilaporkan NBC News."Empat tahun terakhir ini sulit, tetapi Eropa dan Amerika Serikat harus memimpin dengan percaya diri sekali lagi."Meskipun tidak pernah menyebut nama mantan Presiden Donald Trump, Biden menekankan bahwa AS berkomitmen untuk kembali terlibat dengan sekutu setelah empat tahun pendekatan isolasionis terhadap kebijakan luar negeri."Amerika Serikat berkomitmen penuh pada aliansi NATO kami. Kami akan tetap berpegang pada Pasal 5, itu jaminan. Serangan terhadap seseorang adalah serangan terhadap semua; itu adalah sumpah kami yang tak tergoyahkan," kata Biden, merujuk pada persyaratan perjanjian bahwa AS akan datang untuk membela anggota NATO lainnya jika mereka diserang.Trump menghabiskan sebagian besar masa kepresidenannya dengan mencela aliansi global, terutama NATO, yang disebutnya "usang", dan mempertanyakan Pasal 5. Biden mencatat dalam pidatonya bahwa satu-satunya waktu Pasal 5 diminta adalah setelah AS diserang pada 11 September 2001.Biden mengatakan bahwa meski dia menduga persaingan dengan China menjadi "kaku", Eropa dan AS harus berurusan dengan China secara bersama-sama tanpa jatuh ke dalam Perang Dingin."Persaingan tidak boleh menutup kerja sama pada masalah yang mempengaruhi kita semua," katanya.Biden juga menanggapi kritik Rusia, menuduh Presiden Vladimir Putin mencoba menggambarkan demokrasi Barat sebagai korup."Kremlin menyerang demokrasi kita dan mempersenjatai korupsi untuk mencoba merusak sistem pemerintahan kita," kata Biden. "Jauh lebih mudah bagi Kremlin untuk menggertak dan mengancam masing-masing negara daripada bernegosiasi dengan komunitas trans-Atlantik yang kuat dan erat bersatu."Menurut Biden, AS dan sekutunya berada di tengah perdebatan mendasar tentang arah masa depan dunia, otokrasi adalah cara terbaik untuk maju dan demokrasi penting untuk menghadapi tantangan tersebut.Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji Biden dalam pertemuan karena berkomitmen kembali pada perjanjian iklim Paris, dan menyebutnya sebagai "langkah maju yang besar."Biden kemudian menekankan pada Konferensi Keamanan Munich bahwa dia memandang perubahan iklim sebagai "krisis eksistensial global," dan "kita semua akan menanggung akibatnya jika kita gagal.""Saya pria yang memegang kata-katanya. Amerika telah kembali," tandasnya.[IT/AR]