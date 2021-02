Teroris Daesh Konfirmasi Bertempur Bersama Tentara Bayaran Saudi di Yaman

Daesh terrorists fighting alongside Saudi mercenaries in Yemen.jpg

IslamTimes - Daesh [akronim bahasa Arab untuk kelompok teroris 'ISIS / ISIL'] telah secara terbuka mengonfirmasi bahwa teroris ini bertempur bersama tentara bayaran yang didukung Saudi melawan tentara Yaman dan pasukan dari komite populer di provinsi Marib.

Selama beberapa minggu terakhir, Marib telah menjadi tempat operasi besar oleh pasukan Yaman yang berusaha keras untuk merebutnya kembali dari pasukan yang setia kepada bekas pemerintah yang didukung Saudi.ISIS mengeluarkan pernyataan singkat pada hari Rabu (17/2), mengatakan telah melakukan operasi terhadap pasukan Ansarullah Yaman di provinsi Marib, menewaskan dan melukai sejumlah pasukan gerakan tersebut.Perkembangan baru terjadi setelah pasukan Ansarullah dan sekutu mereka di tentara Yaman melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali Marib, yang dianggap sebagai benteng terakhir pasukan yang didukung Saudi di Yaman utara.Kemajuan Ansarullah telah menimbulkan kekhawatiran dalam koalisi pimpinan Saudi dan sekutunya, termasuk AS.Pada hari Selasa (16/2), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price meminta Ansarullah untuk menghentikan serangannya dan mengakhiri serangan balasan di Arab Saudi.Gerakan tersebut mengatakan seruan itu membuktikan dukungan AS untuk elemen teroris di Marib.Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Yaman, Pemerintah Keselamatan Nasional, pertama kali mengatakan bahwa milisi yang setia kepada mantan Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi bekerja sama erat dengan teroris al-Qaeda dan Daesh.Kementerian, dalam dua surat identik terpisah yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB, menguraikan operasi pembersihan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Yaman dan pejuang dari Komite Populer melawan al-Qaeda dan sel-sel teror Daesh di provinsi tengah Bayda.Surat-surat itu mengatakan ada warga negara asing, sebagian besar warga negara Saudi, di antara komandan teroris dan pejuang yang tewas dalam operasi Yaman.Sejumlah besar senjata, bom dan sabuk peledak juga telah disita, kata surat itu.Seorang pejabat senior Yaman juga mengatakan bulan lalu bahwa Washington berperang bersama pakaian teror Takfiri seperti Daesh dan al-Qaeda melawan Yaman.Dia mengacu pada persenjataan, logistik, dan dukungan politik tanpa pamrih yang telah diberikan Washington ke Arab Saudi dan sekutunya selama perang yang mereka lakukan melawan Yaman sejak Maret 2015.Puluhan ribu orang Yaman telah meninggal, jutaan lainnya mengungsi, dan seluruh negara miskin telah berubah menjadi situs krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Perang Saudi yang didukung AS diluncurkan untuk memulihkan Hadi, yang telah melarikan diri dari Yaman di tengah krisis listrik dan menolak untuk tinggal dan bernegosiasi.[IT/r]