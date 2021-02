Onomatophobia 'Israel': Ketakutan Militer Zionis terhadap Hizbullah Bergeser ke Wikipedia

Hezbollah flag is flying.jpg

IslamTimes - Sebagai bagian dari meningkatnya tingkat ketakutan entitas Zionis 'Israel' terhadap Hizbullah, akun Twitter resmi militer Zionis 'Israel' memposting seruan pada hari Selasa (16/2) agar Wikipedia dalam bahasa Inggris untuk mengedit artikelnya tentang gerakan perlawanan Lebanon untuk mencerminkan identifikasinya oleh 26 negara sebagai organisasi 'teroris'.

Diagnosisnya, dalam kasus Zionis, lebih baik menjadi onomatophobia, yaitu ketakutan akan nama, dalam kasus kami adalah Hizbullah.Langkah yang mengolok-olok menunjukkan bagaimana ketakutan entitas pendudukan Zionis telah beralih dari medan perang utamanya dengan kelompok perlawanan, di militer, ke pendidikan, di mana dia seharusnya menjadi yang paling tidak di antara kekhawatiran 'tentara yang tak terkalahkan'.Dalam hal ini, beberapa ahli mengklaim bahwa Wikipedia adalah medan pertempuran untuk persaingan sudut pandang, dan halaman "Hizbullah" tidak terkecuali.Entri Wikipedia bahasa Inggris kelompok perlawanan, yang saat ini menggambarkannya sebagai "partai politik Islam Syiah dan kelompok militan," tidak memuaskan Unit Juru Bicara militer 'Israel', mendorongnya untuk men-tweet pada hari Selasa (16/2) bahwa "sudah waktunya untuk pembaruan, menyerukan definisi ulang organisasi untuk mencerminkan labelnya sebagai kelompok 'teroris'.David Gerard adalah editor Wikipedia veteran yang tinggal di Inggris, dalam percakapan dengan The Media Line, dia menjelaskan frasa argumentatif, serta perlakuan Wikipedia terhadap subjek kontroversial secara umum, mengatakan bahwa "posisi politik situs pada dasarnya sangat sentris tentang berbagai hal, dan selalu memberikan kedua sisi dari setiap masalah."Karena itu, dia berkata, "Anda berakhir dengan deskripsi yang terlalu sederhana dan terlalu sopan yang mungkin dianggap kontroversial oleh orang-orang."Dengan masalah kontroversial, Gerard menjelaskan, ada editor yang menarik ke arah yang berbeda dan produk akhir harus dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk membuat entri yang dapat dibaca, tetapi entri yang lebih baik dapat ditulis.Editor juga menunjukkan bahwa entri Hizbullah "berisi semua informasi yang Anda butuhkan." Ditambah dengan kemalangannya, Unit Juru Bicara militer 'Israel' mengakui gangguan mereka dalam sebuah pernyataan ke The Media Line, menyatakan bahwa "kantor kami kadang-kadang melihat entri Wikipedia ketika pokok bahasannya relevan dengan pesan yang ingin kami sampaikan. Kami melakukan ini untuk lebih memahami informasi apa yang diberikan kepada rata-rata individu di internet dan untuk menemukan informasi yang salah yang harus dihilangkan. ”Lebih lanjut, Unit Juru Bicara Zionis mengklaim bahwa, “Kami berharap tweet kami akan menginspirasi beberapa editor Wikipedia untuk memperbarui entri Wikipedia Hizbullah dengan menyoroti fakta bahwa Hizbullah telah diakui sebagai organisasi 'teroris' oleh beberapa orang paling berpengaruh di dunia. negara, seperti AS, Inggris, Jerman, Jepang, dan Kanada.”[IT/r]