Utusan PBB: Iran Harus Memverifikasi Setiap Langkah AS Untuk Membatalkan Kesalahan Trump

Seorang diplomat top Iran mengatakan Teheran harus memverifikasi setiap langkah terkait pencabutan sanksi AS terhadap Republik Islam.Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Khamenei.ir, situs resmi Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.Takht Ravanchi mengatakan Amerika Serikat telah menjatuhkan tiga jenis sanksi terhadap Iran."Jika salah satunya tidak dicabut, AS kembali" ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditinggalkan mantan presiden Donald Trump pada 2018 tidak ada gunanya, jelasnya.Presiden Joe Biden telah menunjukkan kesediaan pemerintahnya untuk kembali ke perjanjian, tetapi Washington telah berlarut-larut dalam mengambil tindakan yang berarti untuk membatalkan kesalahan pemerintah AS sebelumnya.Takht Ravanchi berkata, "Hanya mengatakan bahwa 'Saya siap untuk kembali ke JCPOA atau bahwa saya telah kembali' tetapi jika sanksi tidak dicabut dalam tindakan, itu akan menjadi tidak berharga."“Kami tidak bisa begitu saja menerima tanda tangan sebuah surat. Jika tanda tangan tidak dibarengi dengan proses verifikasi tindakan, tidak ada gunanya, ”kata diplomat Iran itu.Misalnya, “jika diumumkan bahwa sanksi minyak Iran dicabut, harus dibarengi dengan jaminan, sehingga tidak ada masalah dalam menjual minyak dan pembeli dapat dengan mudah mentransfer uang ke Iran melalui sistem perbankan internasional,” Takht Ravanchi menambahkan.Duta Besar Iran untuk PBB menyinggung pengalaman Iran dengan negara-negara Eropa yang "menyuruh kami menunggu, dan bahwa mereka akan memberi kompensasi. Tetapi mereka bahkan gagal memenuhi kewajiban mereka sendiri".(IT/TGM)