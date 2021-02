Pejabat Saudi Prihatin Atas Sikap AS Terhadap Bin Salman

IslamTimes- Tekanan dari pemerintah AS telah mendorong raja Saudi untuk memanggil semua pejabat dan penasihat dalam pertemuan dua hari lalu untuk menemukan cara untuk meredakan kemarahan Gedung Putih terhadap putra mahkota Saudi.

Sumber melaporkan bahwa raja Saudi sangat khawatir dengan sikap pemerintah AS terhadap putra mahkota Mohammed bin Salman.Sumber informasi melaporkan bahwa pejabat tinggi Saudi sedang berjuang untuk menemukan solusi atas kemungkinan tindakan politik AS terhadap putra mahkota Mohammed bin Salman.Tekanan dari pemerintah AS telah mendorong raja Saudi untuk memanggil semua pejabat dan penasihat dalam pertemuan dua hari lalu untuk menemukan cara untuk meredakan kemarahan Gedung Putih terhadap putra mahkota Saudi.Sumber itu menambahkan bahwa Raja Salman sangat marah dengan retorika pemerintahan Biden terhadap Arab Saudi dan kurangnya kontak Presiden AS dengan Mohammed bin Salman, ia meminta para penasihatnya untuk melakukan kontak dengan Washington untuk mengurangi ketegangan.Raja Saudi juga berencana mengampuni ratusan pria dan wanita yang dipenjara sebelum Ramadan untuk mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak terkait kasus hak asasi manusia di Arab Saudi.Di sisi lain, sumber lain di Arab Saudi mengabarkan bahwa Raja Salman telah meminta Joe Biden dalam surat rahasia agar tidak merilis laporan rahasia pembunuhan Jamal Khashoggi.(IT/TGM)