Pembekuan Senjata Biden ke Arab Saudi jadi Hampa saat Lockheed Menandatangani Kesepakatan dengan Kerajaan

F-35 buatan Lockheed Martin Corp..jpg

IslamTimes - Pembekuan atas penjualan senjata ke kerajaan-kerajaan Teluk Arab yang jadi kebanggaan Presiden AS Joe Biden telah dibantah oleh kesepakatan antara Lockheed Martin dan Arab Saudi.

Presiden AS Joe Biden mengumumkan penghentian penjualan senjata dan dukungan operasional untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman - yang dimulai ketika dia menjadi wakil presiden untuk Barack Obama pada tahun 2015 - awal bulan ini, diikuti dengan penghapusan gerakan Ansarallah Yaman dari Daftar organisasi teroris AS.Industri Militer Arab Saudi (SAMI) mengumumkan usaha patungan dengan perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan AS pada Minggu (21/2) untuk mengembangkan "kemampuan pertahanan dan keamanan domestik" Riyadh.Perusahaan baru ini akan membantu membangun industri senjata Saudi melalui "transfer teknologi (ToT) dan pengetahuan (ToK) dan pelatihan warga negara Saudi untuk memproduksi produk dan memberikan layanan kepada angkatan bersenjata Kerajaan," bunyi pernyataan Sami.Perjanjian tersebut ditandatangani oleh CEO SAMI Walid Abukhaled dan Wakil Presiden Senior Lockheed Martin International Timothy Cahill pada Pameran dan Konferensi Pertahanan Internasional (IDEX) di Abu Dhabi di Uni Emirat Arab (UEA)."SAMI telah mencari jalan untuk membantu membangun sektor industri militer yang mandiri dan berkelanjutan di Kerajaan," kata Abukhaled, "dan kemitraan kami yang kuat dan abadi dengan Lockheed Martin mendukung komitmen kami."Cahill menyebut kesepakatan itu sebagai "tonggak utama dalam hubungan strategis kami dengan SAMI" sejalan dengan strateginya "menyediakan solusi pertahanan dan keamanan yang dapat diandalkan yang akan mendukung keamanan dan kemakmuran selama beberapa dekade mendatang."SAMI, anak perusahaan dari Kingdom's Public Investment Fund (PIF), akan memiliki 51 persen saham dalam usaha tersebut sementara Lockheed Martin akan mengontrol sisanya.Awal bulan ini Biden mengatakan bahwa dia mengakhiri dukungan operasional AS dan pasokan senjata ke Arab Saudi untuk perang enam tahun di Yaman yang telah menewaskan sedikitnya 100.000 orang dan 80 persen populasi membutuhkan bantuan.Dukungan itu dimulai pada 2015 ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama.Gedung Putih kemudian menghapus gerakan Ansarallah Yaman - yang didominasi oleh klan Houthi - dari daftar organisasi teroris yang ditunjuk dan mendesak pasukan untuk menyerukan gencatan senjata dan mengadakan pembicaraan dengan lawan Saudi mereka.Pada akhir Januari, pemerintahannya mengumumkan pembekuan sementara penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA, sambil menunggu peninjauan.Tapi itu dilihat dalam konteks langkah untuk menarik diri dari kesepakatan yang dibuat oleh pendahulu Biden, Donald Trump dengan UEA untuk menjual 50 jet serangan siluman Lockheed Martin F-35 - dipandang sebagai quid pro quo untuk pengakuan Emirat atas negara Zionis Israel.Pada hari Sabtu (20/2), Anggota Kongres AS Ro Khanna, seorang anggota Partai Demokrat Biden dan pengkritik lama perang Yaman, memuji pernyataan presiden tentang Yaman sebagai "perubahan yang mendalam dan bersejarah"."Kami secara eksplisit dan berani dan terbuka untuk Saudi mengatakan, 'tidak, ini bukan perang yang kami dukung'," kata Khanna. "Sekarang saya pikir Presiden Biden telah membuat pernyataan yang jelas bahwa hubungan tidak lagi seperti dulu."[IT/r]