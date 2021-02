Zarif: Iran Tidak Akan Mengambil Langkah Pertama, Mengakhiri Inspeksi Sekejap IAEA Tidak Melanggar JCPOA

Iranian FM Mohamamd Javad Zarif in interview with Press TV

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan pada hari Minggu (21/2) bahwa Tehran tidak akan mengambil langkah pertama untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015, menekankan bahwa mengakhiri inspeksi mendadak Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak melanggar pakta tersebut.

"AS tidak akan dapat bergabung kembali dengan pakta nuklir sebelum mencabut sanksi ... Setelah semua orang melaksanakan kewajiban mereka, akan ada pembicaraan," kata Zarif kepada Press TV Bahasa Inggris Iran.“(Presiden AS Joe) Biden mengklaim bahwa kebijakan tekanan maksimum (mantan presiden Donald) Trump adalah kegagalan maksimum ... tetapi mereka tidak mengubah kebijakan itu (terhadap Iran). Amerika Serikat kecanduan tekanan, sanksi, dan penindasan ... Itu tidak berhasil dengan Iran."“Ini bukan tenggat waktu bagi dunia. Ini bukan ultimatum… Seperti dalam demokrasi mana pun, kami harus menerapkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen… Langkah (untuk mengakhiri inspeksi mendadak) tidak mengabaikan kesepakatan,” kata diplomat Iran kepada Press TV Marzieh Hashemi."Begitu mereka kembali ke kepatuhan penuh, kami akan kembali ke kepatuhan penuh."Sebelumnya pada hari Sabtu (20/2), Zarif mengecam pemerintah Barat dan pengawas nuklir PBB karena mengabaikan ekspansi diam-diam rezim Zionis Israel atas situs nuklir Dimona.“Israel sedang memperluas Dimona, satu-satunya pabrik bom nuklir di kawasan itu,” kata Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (20/2).Menandai Presiden AS Joe Biden, IAEA, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel, diplomat top Iran men-tweet, “Sangat prihatin? Prihatin? Sedikit? Mau berkomentar? Saya pikir begitu. "Tweet Zarif muncul setelah gambar satelit yang baru dirilis mengungkapkan bahwa rezim Zionis Israel - satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah - melakukan aktivitas konstruktif yang "signifikan" di fasilitas nuklir Dimona.[IT/r]