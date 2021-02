Kedutaan Besar Rusia di Washington Menyambut Keputusan AS untuk Mendeportasi Mantan Pengawal Kamp Nazi

Neuengamme concentration camp during World War II.jpg

IslamTimes - Kedutaan Besar Rusia di Washington pada hari Senin (22/2) menyambut baik keputusan AS untuk mendeportasi Friedrich Karl Berger yang berusia 95 tahun ke Jerman.

Yang terakhir bertugas sebagai penjaga bersenjata di kamp konsentrasi Neuengamme selama Perang Dunia II.Pada hari Sabtu (20/2), Berger diangkut dari AS ke kota Frankfurt Jerman tengah di bawah Amandemen Holtzman. Undang-undang tersebut membayangkan bahwa semua penjahat perang Nazi harus dideportasi dari AS.Deportasi tersebut bertepatan dengan peringatan 75 tahun pengadilan Nuremberg terhadap 24 pejabat tinggi Nazi, yang diadakan dari 20 November 1945 hingga 1 Oktober 1946."Kami menyambut baik tindakan #US yang bertujuan untuk menemukan penjahat Nazi. Keputusan atas kasus Berger menunjukkan bahwa kekejaman para algojo Hitler dan kaki tangannya tidak memiliki undang-undang pembatasan. Ini semua lebih penting pada peringatan 75 tahun persidangan #Nuremberg", tulis kedutaan di Twitter.Pada bulan November, Banding Dewan Imigrasi AS menguatkan deportasi Berger, yang tinggal di negara bagian Tennessee, karena bertugas sebagai penjaga kamp konsentrasi dalam Perang Dunia II.Berger, yang pindah ke Tennessee pada tahun 1959, tidak menyangkal bahwa dia bertugas sebagai penjaga di kamp tersebut.Namun, dia berusaha untuk membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia dipaksa bekerja di sana.Lebih dari 100.000 tahanan datang melalui kamp konsentrasi Neuengamme dekat Meppen, Jerman.Kelompok tahanan terbesar adalah warga sipil Rusia, Belanda, dan Polandia.Lebih dari 40.000 orang tewas di kamp. Amandemen Holtzman 1978 memulai program Departemen Kehakiman AS untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengeluarkan penganiaya Nazi dari negara tersebut. Departemen tersebut telah memenangkan kasus terhadap 109 orang.[IT/r]