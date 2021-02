Kematian COVID-19 di AS Mendekati 500.000 saat Biden Rencanakan Acara Peringatan Kematian

Los Angeles County rolls out temporary refrigerated trailers for its pandemic dead.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat menghadapi tonggak gelap minggu ini karena bersiap untuk menandai setengah juta kematian COVID-19 yang mengejutkan, dengan Presiden Joe Biden berencana untuk mengenang nyawa yang hilang.

Sementara jumlah kasus COVID-19 turun selama lima minggu berturut-turut dan para pejabat bergegas untuk menginokulasi populasi, negara itu siap mencapai 500.000 kematian akibat penyakit pernapasan yang sangat menular.Sudah hampir setahun sejak pandemi menjangkiti negara itu dengan krisis kesehatan masyarakat dan ekonomi."Tidak ada yang pernah kami alami dalam 102 tahun terakhir sejak pandemi influenza 1918. ... Ini benar-benar situasi yang mengerikan yang telah kami lalui - dan yang masih kami alami," Dr. Anthony Fauci, penasihat medis COVID-19 Gedung Putih dan pejabat tertinggi penyakit menular di negara itu, mengatakan kepada program "State of the Union" CNN pada hari Minggu (21/2).Gedung Putih mengatakan pada hari Minggu pihaknya merencanakan acara peringatan di mana Biden akan menyampaikan pidato.Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan presiden bersama dengan ibu negara Jill Biden, Wakil Presiden Kamala Harris dan pria kedua Doug Emhoff akan mengadakan hening sejenak pada hari Senin (22/2) dan akan ada upacara penyalaan lilin saat matahari terbenam.Biden bulan lalu mengamati kematian COVID-19 Amerika pada malam pelantikannya dengan upacara matahari terbenam di Kolam Refleksi Lincoln Memorial.Biden akan menggunakan "suara dan platformnya sendiri untuk mengambil waktu sejenak untuk mengingat orang-orang yang nyawanya telah hilang, keluarga yang masih menderita ... pada saat yang masih sangat sulit di negeri ini," juru bicara Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan pada hari Jumat.Lebih dari 28 juta kasus COVID-19 telah mengguncang Amerika Serikat dan 497.862 telah meninggal, bahkan saat kematian rata-rata harian dan rawat inap telah turun ke level terendah sejak sebelum perayaan Thanksgiving dan Natal.Virus itu mengambil satu tahun penuh dari harapan hidup rata-rata di Amerika Serikat, penurunan terbesar sejak Perang Dunia Kedua.Sementara penurunan "benar-benar luar biasa ... kami masih pada level yang sangat tinggi," kata Fauci dalam program "Meet the Press" NBC."Kami ingin mendapatkan nilai dasar itu sangat, sangat, sangat rendah sebelum kami mulai berpikir bahwa kami sudah keluar dari kesulitan."[IT/r]