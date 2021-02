China Menyambut Baik Kesepakatan Sementara Iran-IAEA

IslamTimes- China menyambut baik solusi sementara yang dicapai antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memperpanjang verifikasi hingga tiga bulan, ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada hari Senin.

Saat menyambut kesepakatan baru-baru ini yang dibuat antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China meminta AS untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran, JCPOA.China menyambut baik solusi sementara yang dicapai antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memperpanjang verifikasi hingga tiga bulan, ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada hari Senin.Selama akhir pekan, Teheran dan badan pengawas nuklir dunia sepakat untuk memperpanjang inspeksi fasilitas nuklir Iran tetapi dalam kapasitas terbatas. Iran sebelumnya mengancam akan menangguhkan semua inspeksi pada 23 Februari jika sanksi AS tidak dicabut pada hari Senin, Russia Today melaporkan.Amerika Serikat dan sekutunya harus memperkuat rasa urgensi mereka dan kembali ke meja perundingan dengan Iran, tambahnya."IAEA dan Iran melalui dialog dan konsultasi dapat mencapai pemahaman teknis tentang kegiatan pemantauan dan verifikasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. China menyambut dan mengapresiasi hal ini, kami berharap para pihak akan terus bekerja ke arah yang sama dan melaksanakan konsensus yang dicapai. , "Kata Wang pada briefing di Beijing.Diplomat China itu menambahkan bahwa kembalinya AS ke kesepakatan nuklir Iran adalah satu-satunya cara untuk keluar dari jalan buntu saat ini dan untuk menyelesaikan situasi di sekitar program nuklir Iran.China berharap IAEA dan Teheran dapat bersatu untuk memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan kebuntuan, katanya, seraya menambahkan bahwa China menyerukan kepada Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran untuk menyelesaikan kebuntuan yang ada.(IT/TGM)