Biden Dilaporkan Meluncurkan Review Serangan Drone dan Serangan Kontra Teror

IslamTimes - Perang Melawan Teror adalah kampanye militer internasional yang diluncurkan oleh AS setelah serangan 11 September.

Target kampanye sebagian besar adalah kelompok bersenjata fundamentalis Islam Sunni termasuk Al-Qaeda, Daesh dan Taliban.Sebuah laporan eksklusif oleh The Daily Beast mengungkapkan bahwa Presiden AS Joe Biden telah menempatkan upaya kontraterorisme AS yang mematikan dalam peninjauan sementara dia mengevaluasi cakupan upaya AS dalam Perang Melawan Teror.Menurut Emily Thorne, kepala juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC), Biden mengeluarkan pedoman sementara tentang "penggunaan kekuatan militer dan operasi keamanan nasional terkait" AS pada hari pertamanya menjabat dan merekapitulasi pedoman tersebut pada hari Jumat (19/2).Kongres telah diberitahu tentang perubahan pedoman pada hari Jumat.Panduan tersebut diklasifikasikan tetapi memberikan Biden “visibilitas penuh tentang tindakan signifikan yang diusulkan di area ini,” jelas Thorne.Tindakan di daerah ini biasanya mengacu pada serangan drone dan serangan lain terhadap "kelompok dan infrastruktur yang dicurigai," The Daily Beast melaporkan, juga mencatat bahwa "koalisi anti-perang kiri-kanan" kemungkinan besar akan menyambut berita sebagai kesempatan untuk mengakhiri Perang Melawan Teror.Perang Melawan Teror, yang dideklarasikan pada tahun 2001 oleh Presiden George W. Bush, sering disebut sebagai perang selamanya atau abadi, tanpa kondisi yang jelas yang akan menghasilkan kesimpulan.Dalam sebuah pernyataan kepada The Daily Beast, Rep. Barbara Lee, anggota Komite Alokasi DPR Amerika Serikat, berbicara tentang upaya anti-perangnya. "Saya telah mencoba untuk mengakhiri [Perang Selamanya], sepertinya, sejak saya memilih untuk menentangnya," kata Lee.[IT/r]