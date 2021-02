Badan Keamanan Yaman Membongkar Operasi Spy Cell yang Mendukung Intelijen AS dan Inggris

Yemen flag,.jpg

IslamTimes - Badan keamanan Yaman pada hari Selasa (23/2) mengungkap sebuah sel mata-mata yang ditangkap baru-baru ini setelah beroperasi untuk kepentingan intelijen Inggris dan AS.

Operasi mata-mata memberikan data, termasuk koordinat spesifik, kepada intelijen Inggris dan AS, dengan imbalan gaji bulanan 300 dolar AS untuk masing-masing dari mereka, menurut badan keamanan Yaman.Badan keamanan Yaman mengindikasikan bahwa intelijen Inggris dan AS membentuk unit mata-mata khusus untuk dapat mengidentifikasi lokasi drone dan sistem pertahanan udara Yaman.Yaman telah sejak Maret 2015 di bawah agresi brutal oleh Koalisi pimpinan Saudi, yang didukung oleh AS, Inggris, dan Zionis Israel, dalam upaya untuk mengembalikan kendali buronan presiden Abd Rabbu Mansour Hadi yang merupakan sekutu Riyadh.Ratusan ribu warga Yaman telah terbunuh atau terluka dalam serangan yang diluncurkan oleh koalisi, dengan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.Koalisi, yang mencakup selain Arab Saudi dan UEA juga Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, Sudan dan Kuwait, juga telah memberlakukan blokade keras terhadap Yaman.[IT/r]