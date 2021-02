Laporan IAEA Mengkonfirmasi Pengayaan Uranium 20 Persen Iran

Iranian nuclear reactor Bushehr.jpg

IslamTimes - Iran masih belum memberikan penjelasan untuk bahan uranium yang ditemukan di dua pabrik nuklirnya tahun lalu, menurut laporan baru oleh pengawas nuklir PBB, yang berpotensi menggagalkan upaya baru untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Laporan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga mengatakan bahwa Iran telah memproduksi 17,6 kg uranium yang diperkaya ke tingkat 20 persen - seperti yang telah diumumkan negara itu - sesuai dengan targetnya 10 kg per bulan, menurut Reuters.Parlemen yang dipimpin garis keras Iran mengesahkan RUU pada bulan Desember yang memaksa negara itu untuk "memproduksi dan menyimpan 120kg per tahun uranium yang diperkaya hingga 20 persen" jika penandatangan Eropa untuk kesepakatan nuklir 2015 tidak memberikan keringanan dari sanksi AS.Pada hari Selasa (23/2), kepala IAEA Mariano Grossi mengatakan pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh wadah pemikir Inisiatif Ancaman Nuklir AS bahwa Tehran perlu menjelaskan mengapa bahan nuklir telah ditemukan di pabrik Iran di "tempat-tempat yang tidak seharusnya."Komentar Grossi dan laporan IAEA terbaru muncul setelah jejak uranium pekan lalu dilaporkan telah ditemukan selama inspeksi mendadak 2020 oleh badan PBB di dua situs nuklir Iran.Tehran baru-baru ini untuk sementara waktu setuju untuk terus mengizinkan pengawas IAEA ke situs nuklir Iran hingga tiga bulan, tetapi pada Selasa itu melarang inspeksi mendadak pabrik sesuai dengan undang-undang parlemen pada bulan Desember.Anggota parlemen Iran yang marah memberikan suara pada hari Senin (22/2) untuk meloloskan mosi yang mengutuk presiden negara itu, Hassan Rouhani, atas perjanjian tiga bulan dengan IAEA, yang mereka lihat sebagai "pelanggaran yang jelas" terhadap undang-undang Desember.Pengaturan sementara Iran dengan IAEA memberikan lebih banyak waktu bagi AS untuk merundingkan kembali ke kesepakatan nuklir 2015, di mana Tehran membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.Iran mulai melanggar komitmennya pada perjanjian tersebut setelah presiden saat itu Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), pada 2018 meskipun pengawas melaporkan bahwa Iran mematuhinya pada saat itu.Sejak menjabat, Presiden Joe Biden mengatakan dia terbuka untuk kembali ke perjanjian jika Iran juga menunjukkan kesediaan untuk mengikuti persyaratannya, termasuk membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen.Sementara itu, Tehran mengatakan akan segera mematuhi komitmen sebelumnya begitu sanksi AS dicabut.[IT/r]