Rouhani: Kelangsungan JCPOA Terikat Pada Akhir Terorisme Ekonomi AS

Presiden Hassan Rouhani mengatakan pelestarian kesepakatan nuklir, juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, memerlukan langkah AS untuk mengakhiri terorisme ekonomi terhadap bangsa Iran."Pemerintahan AS yang baru harus segera menghentikan terorisme ekonomi. Jika demikian, jalannya akan terbuka; kemudian kita bisa bernegosiasi dan berbicara," kata Rouhani dalam sidang Kabinet, Rabu.Namun, presiden mencatat tidak ada pembicaraan yang akan diadakan tentang JCPOA, karena itu adalah kesepakatan yang sudah dilakukan dan tidak akan dapat dinegosiasikan kembali; Faktanya, pembicaraan akan berada dalam kerangka kesepakatan.Rouhani menegaskan kembali bahwa AS dan pihak Eropa dalam kesepakatan itu harus memenuhi kewajiban mereka, terlepas dari perilaku mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan berkata, "Kami telah mengurangi kewajiban kami, tetapi kami masih berkomitmen pada JCPOA dan mencoba untuk melindunginya."“Kami adalah pihak yang berusaha melindunginya. Jika kita tidak sabar dalam tiga tahun perang ekonomi, tidak akan ada perjanjian yang bertahan hari ini, ”tambahnya.Dia mengatakan kesepakatan nuklir itu hidup berkat kesabaran dan perlawanan rakyat Iran, menambahkan bahwa Amerika Serikat telah meninggalkannya dan Eropa tidak melakukan apa-apa karena ketakutan, tetapi Iran tetap dalam kesepakatan itu tidak melakukan hal yang sama.(IT/TGM)