Iran: AS Harus Menghentikan Teror Ekonomi Untuk Membuka Jalan Bagi Pembicaraan Dalam Format JCPOA

IslamTimes- “Pemerintahan AS yang baru harus segera menghentikan operasi ekonomi terorisme. Setelah itu terjadi, akan ada jalan ke depan. Nanti kita bisa bernegosiasi, ”kata Presiden.

Presiden Iran Hassan Rouhani telah meminta Amerika Serikat untuk "segera" mengakhiri kebijakan terorisme ekonomi yang gagal terhadap bangsa Iran, dengan mengatakan langkah seperti itu merupakan prasyarat untuk negosiasi dalam kerangka kesepakatan nuklir multilateral 2015.Berbicara selama pertemuan kabinet di Teheran pada hari Rabu, Rouhani menekankan bahwa Republik Islam masih menginginkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) untuk tetap kuat, tetapi kelangsungan perjanjian dalam situasi saat ini bergantung pada pengabaian AS dari kampanye teror ekonomi. .“Pemerintahan AS yang baru harus segera menghentikan operasi ekonomi terorisme. Setelah itu terjadi, akan ada jalan ke depan. Nanti kita bisa bernegosiasi, ”kata Presiden.“Kami akan berbicara di dalam JCPOA bukan tentang JCPOA. Tidak mungkin untuk menambahkan dua artikel lagi [pada pakta saat ini], ”kata Rouhani, mengacu pada seruan oleh AS dan sekutu Eropanya untuk kesepakatan yang diperluas dengan Teheran yang juga akan mencakup masalah yang tidak terkait dengan program nuklirnya.Kepala eksekutif Iran juga mencatat bahwa tidak ada negara selain Iran yang mematuhi 100 persen persyaratan JCPOA, yang ditinggalkan AS pada 2018 dan kemudian memberlakukan kembali sanksi terhadap Republik Islam yang telah dicabut berdasarkan kesepakatan yang didukung PBB.(IT/TGM)